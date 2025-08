Under 21 femminile: giovedì scattano i Campionati del Mondo

SURABAYA (INDONESIA)- Prenderà ufficialmente il via giovedì 7 agosto a Surabaya, in Indonesia, il percorso della nazionale Under 21 femminile ai Campionati del Mondo. Cresce dunque l’attesa per l’esordio dell’Italia di Gaetano Gagliardi, che dopo intense settimane di allenamenti e test amichevoli, è pronta ora a misurarsi con le migliori selezioni giovanili del panorama internazionale. Il gruppo azzurro, partito da Roma lo scorso 30 luglio, si trova già in Indonesia; cinque giorni che sono serviti a Manfredini e compagne per ambientarsi e prender familiarità con le strutture. Durante queste prime sedute di lavoro l’Italia è stata protagonista di tre test match contro Giappone, Brasile e Turchia, vinti rispettivamente 3-1, 3-0 e 3-0. Tra pochi giorni però si inizierà a fare sul serio. L’Italia è attesa da un girone impegnativo (Pool C). L’ esordio delle azzurrine è in programma giovedì 7 agosto alle ore 5 italiane contro la Repubblica Ceca; seguiranno poi in ordine in match contro Algeria (8 agosto, ore 4), Polonia (9 agosto, ore 5), Egitto (11 agosto, ore 4) e Turchia, sfida di martedì 12 agosto (ore 5) che chiuderà dunque la prima fase della rassegna iridata.

A due giorni dall’inizio della manifestazione queste le parole del tecnico azzurro Gaetano Gagliardi: «Stiamo completando in maniera positiva il percorso che abbiamo studiato in fase di programmazione. Siamo arrivati qui in Indonesia, ci siamo ambientati e abbiamo avuto la possibilità di poter lavorare diversi giorni in più. Questo ci ha sicuramente aiutato e infatti ringrazio la Federazione per questa opportunità. Ci siamo confrontati con tre ottime nazionali facendo un percorso di crescita e ci presentiamo al mondiale consapevoli di poter fare un buon percorso. Ci sono ovviamente anche tutti gli avversari che, come noi, si sono meritati di giocare in questi palcoscenici e non bisogna dare niente per scontato».

Italia inserita nella pool C: «Abbiamo già affrontato Repubblica Ceca, Polonia e Turchia. Sono formazioni che conosciamo, ma dobbiamo ovviamente attendere l’approccio di ogni team alla manifestazione; le amichevoli sono sempre ben diverse dal torneo. Abbiamo sicuramente la possibilità di fare un buon girone, le prime quattro squadre si qualificano, migliore sarà la classifica al termine della fase a gironi, maggiori vantaggi si avranno negli incroci dei turni successivi. Siamo consapevoli che affronteremo squadre importanti assolutamente da non sottovalutare. Purtroppo Egitto e Algeria le conosciamo poco, non abbiamo avuto a disposizione grandi dati da poter studiare e quindi dobbiamo giocare queste sfide con la massima attenzione. Il nostro compito è quello di pensare partita per partita cercando di ottenere il massimo risultato nella pool».

Questo il pensiero del tecnico sull’obbiettivo dell’Italia nella rassegna iridata: «In linea di massima, quando l’Italia partecipa ad una manifestazione, l’obbiettivo è sempre quello di arrivare più lontano possibile. Siamo consapevoli che non sarà affatto semplice, molti avversari che affronteremo vorranno fare altrettanto. Siamo consapevoli di poterci giocare le nostre carte, dobbiamo però dimostrare sul campo quelle che sono le volontà iniziali. La squadra si sta preparando bene per affrontare un buon torneo, le ragazze sono abbastanza tranquille e quindi credo che potremmo sicuramente dire la nostra. Raggiungere il massimo risultato possibile è ovviamente il sogno di chiunque partecipi ad una manifestazione come questa. Credo che avere della ambizioni sia molto importante per un gruppo squadra ed è questo che ho sempre detto alle ragazze. Per riuscirci è necessario dare importanza ad ogni singolo step. Ho sempre insistito, durante il percorso di preparazione e anche qui in Indonesia durante le amichevoli, sul giocare ogni punto come fosse il più difficile e importante. Potrebbe sembrare una banalità, ma credo che possa essere un aspetto fondamentale per costruire una mentalità solida che permetta di crescere durante la manifestazione».

Le 12 azzurrine-

Merit Adigwe, Anna Bardaro, Linda Manfredini, Dalila Marchesini (Imoco Volley); Maria Teresa Bosso (Mondovi Volley); Erika Esposito, Linda Esposito (Pallavoloscandicci); Emma Magnabosco (Fusion Team Volley); Silene Martinelli (Altino); Adji Astou Ndoye (Volleyro’ Cadal de Pazzi); Nicole Piomboni (Volley Macerata); Helena Sassolini (Futura Volley Giovani).

Lo staff-

Gaetano Gagliardi (Primo Allenatore), Daniele Sciarrotta (Secondo Allenatore), Fabio Parazzoli (Assistente Allenatore-Preparatore Atletico), Emanuele Aime (Scoutman), Virginia Braghieri (Fisioterapista), Lorenzo Maria Maggioni (Medico), Alessio Di Iorio (Team Manager).

Le pool-

Pool A: Argentina, Canada, Serbia, Porto Rico, Indonesia, Vietnam.

Pool B: Cina, Croazia, Stati Uniti, Corea del Sud, Messico, Repubblica Domenicana.

Pool C: Italia, Repubblica Ceca, Turchia, Algeria, Egitto, Polonia.

Pool D: Brasile, Bulgaria, Tunisia, Thailandia, Giappone, Cile.

Il calendario dell’Italia-

PRIMA FASE | POOL C

7 agosto, ore 5:00 (la diretta QUI): Italia-Repubblica Ceca

8 agosto, ore 04:00 (la diretta QUI): Italia-Algeria

9 agosto, ore 5:00 (la diretta QUI): Italia-Polonia

11 agosto, ore 5:00 (la diretta QUI): Italia-Egitto

12 agosto, ore 5:00 (la diretta QUI): Italia-Turchia