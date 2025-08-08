Mondiali U 21 Femminili: l'Italia supera anche l'Algeria

SURABAYA (INDONESIA)- Due su due per l’Italia. Seconda vittoria consecutiva per la nazionale Under 21 femminile ai Campionati del Mondo, rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Surabaya, in Indonesia. Dopo il successo di ieri all’esordio contro la Repubblica Ceca, le azzurrine di Gaetano Gagliardi si sono infatti imposte 3-0 (25-18, 25-11, 25-16) anche sull’Algeria. Partita in discesa per la giovane nazionale tricolore; la superiorità tecnico-tattica dell’Italia ha fatto la differenza fin dalle prime battute e per l’Algeria la rincorsa nel corso dei parziali si è trasformata in una missione impossibile. Brave comunque Manfredini e compagne a non sottovalutare le avversarie e a centrare dunque altri importanti punti in classifica. Top scorer del match l’azzurrina Adji Ndoye con 15 punti, in doppia cifra in casa Italia anche Erika Esposito e Dalila Marchesini (10), mentre sono stati 12 i punti messi a referto dall’algerina Alina Bednur. L’Italia tornerà in campo domani, sabato 9 agosto alle ore 5 italiane contro la Polonia, squadra già affrontata dalle azzurrine a fine luglio durante il ritiro di Urbino (PU).

Supremazia azzurra ben evidente già da inizio prima frazione di gioco. Le atlete di coach Gagliardi si sono portate infatti subito sopra, trovando il primo allungo sull' 8-4, vantaggio trasformato a metà parziale sul 16-11. Nessuno problema a fine set con l’Italia che ha ben amministrato il punteggio (21-14) riuscendo a chiudere a +7 sul 25-18. Secondo set senza storia. Tornata in campo l’Italia è subito scappata via passando dall’8-2 al 16-8. La formazione nord africana non ha potuto nulla, le azzurrine non si sono fermate (21-9) fino al 25-11 che ha decretato la fine del secondo parziale. Dopo un momentaneo 2-2 di inizio terzo set, è stata nuovamente la formazione azzurra a trovare la fuga (8-3); all’evidente superiorità di Manfredini e compagne nulla ha potuto l’Algeria con il punteggio a metà frazione di gioco fissato sul 15-6. Un attacco di Marchesini (22-12), seguita da un ace di Martinelli (23-12) per l’allungo finale dell’Italia che è riuscita a chiudere set e match sul 25-16.

Il tabellino-

ITALIA-ALGERIA 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)

ITALIA: Sassolini, Piomboni 5, Marchesini 10, Ndoye 15, Bosso 6, Manfredini 3, Bardaro (L). E. Esposito 10, Martinelli 7, Magnabosco 2. N.e. L. Esposito, Adigwe. All. Gagliardi.

ALGERIA: Beldjenna, Abbou 5, Allout 2, Bednour 12, Larbi, Berrekla 2, Hamouche (L). Smail, Khadi 2, Affir, Messahhli. N.e. Aroua.

Arbitri: Kabulbekova (KAZ), Muha (CRO).

Durata set: 22’, 18’ 22’. Tot:62

Italia: a 12, bs 13, mv 8, et 22.

Algeria: a 4, bs 6, mv 4, et 17.

LA POOL DELL’ITALIA-

Pool C: Italia, Repubblica Ceca, Turchia, Algeria, Egitto, Polonia.

CALENDARIO E I RISULTATI DELL’ITALIA | POOL C-

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

Italia-Algeria 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)

9 agosto, ore 5:00: Italia-Polonia

11 agosto, ore 5:00: Italia-Egitto

12 agosto, ore 5:00 : Italia-Turchia

SECONDA FASE-

13 agosto: Ottavi di Finale

15 agosto: Quarti di Finale

16 agosto: Semifinali

17 agosto: Finali