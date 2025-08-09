Velasco ha convocato 16 giocatrici al Centro Pavesi

MILANO- Da Cavalese al Centro Pavesi. Dopo una settimana di intenso lavoro fisico e tecnico in Trentino, la nazionale femminile si trasferirà a Milano per un nuovo collegiale di preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Dopo un paio di giorni di break, capitan Danesi e compagne si ritroveranno al Pavesi lunedì 11 agosto per quattro giorni di raduno agli ordini del CT Julio Velasco che si concluderà giovedì 14 agosto.
Le 16 le azzurre in collegiale al Centro Pavesi fino al 14 agosto
Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Katja Eckl, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Myriam Sylla.
Lo staff tecnico azzurro al Pavesi
Julio Velasco (Commissario Tecnico)
Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)
Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)
Manuela Leggeri (Assistente Allenatore)
Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)
Massimiliano Taglioli (Scoutman)
Emanuela Longa (Medico)
Francesco Bettalico (Fisioterapista)
Maira Di Vagno (Fisioterapista)
Marcello Capucchio (Team Manager)