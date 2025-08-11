Mondiali U 21 Femminili: quarto successo azzurro contro l'Egitto

SURABAYA (INDONESIA)-Ancora un successo per la nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo a Surabaya (Indonesia). Le ragazze del tecnico Gaetano Gagliardi, infatti, dopo aver superato nelle prime tre giornate Repubblica Ceca, Algeria e Polonia, hanno calato il poker confermandosi anche contro l’Egitto, gara vinta con un rotondo 3-0 (25-17, 25-13, 25-18), centrando di fatto la quarta vittoria in altrettante gare giocate. Le azzurrine hanno imposto il proprio ritmo e la propria superiorità sin dalle prime battute, conducendo l’incontro dall’inizio alla fine e imponendosi nettamente sull’Egitto. Domani, martedì 12 agosto alle ore 5, l’Italia tornerà sul parquet della Samator Healthporia Volleyball Hall per affrontare la Turchia nell’ultima uscita della prima fase della pool C.

L’Italia prende subito il controllo del set, volando sul 5-1 e costringendo l’Egitto ad inseguire. Le azzurrine mantengono un ritmo alto, allungando sul 9-3 e poi sul 15-6 grazie a un gioco corale e incisivo in attacco. Il margine si consolida sul 19-10 e sul 22-14, preludio a una chiusura senza sorprese: 25-17 il punteggio finale, con l’ultimo punto firmato da Manfredini.