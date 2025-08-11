Mondiali U 21 Femminili: quarto successo azzurro contro l'Egitto

SURABAYA (INDONESIA)-Ancora un successo per la nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo a Surabaya (Indonesia). Le ragazze del tecnico Gaetano Gagliardi, infatti, dopo aver superato nelle prime tre giornate Repubblica Ceca, Algeria e Polonia, hanno calato il poker confermandosi anche contro l’Egitto, gara vinta con un rotondo 3-0 (25-17, 25-13, 25-18), centrando di fatto la quarta vittoria in altrettante gare giocate. Le azzurrine hanno imposto il proprio ritmo e la propria superiorità sin dalle prime battute, conducendo l’incontro dall’inizio alla fine e imponendosi nettamente sull’Egitto. Domani, martedì 12 agosto alle ore 5, l’Italia tornerà sul parquet della Samator Healthporia Volleyball Hall per affrontare la Turchia nell’ultima uscita della prima fase della pool C.
L’Italia prende subito il controllo del set, volando sul 5-1 e costringendo l’Egitto ad inseguire. Le azzurrine mantengono un ritmo alto, allungando sul 9-3 e poi sul 15-6 grazie a un gioco corale e incisivo in attacco. Il margine si consolida sul 19-10 e sul 22-14, preludio a una chiusura senza sorprese: 25-17 il punteggio finale, con l’ultimo punto firmato da Manfredini.
Nel secondo parziale, le azzurrine confermano la loro superiorità, partendo forte sul 6-2 e mantenendo il controllo sul 9-5. L’Italia mostra compattezza in ogni fondamentale, con attacchi precisi ed una difesa attenta. Le ragazze di Gagliardi allungano sul 13-6 e poi sul 16-7, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta avversaria. Il divario cresce fino al 20-7 con l’Egitto che prova a reagire, ma il finale (25-13) regala ancora sorrisi ad un’Italia cinica e precisa nel gioco.
Il terzo parziale si apre in equilibrio (3-3), con l’Egitto che sorprende e si porta avanti sul 5-3. L’Italia reagisce con calma e ordine, portando di nuovo la sfida in parità sul 7-7 e trovando il primo sorpasso sul 10-9. Da quel momento le azzurrine alzano la testa, allungando sul 15-10 e poi sul 20-15. Nel finale, la nazionale italiana gestisce il margine con autorità, lo amplia fino al 23-17 e chiude il set e la gara sul 25-18, completando così un 3-0 che certifica la netta supremazia.
Il tabellino-
ITALIA-EGITTO 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)
ITALIA: Sassolini 1, Piomboni 9, Marchesini 3, Adigwe 2, Bosso 1, Manfredini 9, Bardaro (L). E. Esposito 3, L. Esposito 9, Ndoye 9, Martinelli 7, Magnabosco 1. All. Gagliardi.
EGITTO: Shahein 5, Elhadi 1, Elafify 7, Elbery 7, Abouelhassan 7, Ibrahim, Baashouk (L). Mhamed, Ali, Roukayak 2, Hassan, Sallam.
ARBITRI: ElWafi Haifa (TUN), Wang Hao Juan (CHN).
Durata set: 23’, 18’, 23’ Tot: 64’
Italia: a 6, bs 10, mv 8, et 19.
Egitto: a 2, bs 8, mv 4, et 21.
LA POOL DELL’ITALIA-
Pool C: Italia, Repubblica Ceca, Turchia, Algeria, Egitto, Polonia.
IL CALENDARIO E I RISULTATI DELL’ITALIA | POOL C-
Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)
Italia-Algeria 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)
Italia-Polonia 3-2 (25-23, 25-16, 21-25, 19-25, 15-4)
Italia-Egitto 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)
12 agosto, ore 5:00: Italia-Turchia
SECONDA FASE-
13 agosto: Ottavi di Finale
15 agosto: Quarti di Finale
16 agosto: Semifinali
17 agosto: Finali