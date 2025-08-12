Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali U 21 Femminili: Italia-Indonesia è la sfida degli ottavi

Le azzurre, domani alle 14.00 italiane, saranno in campo contro le padrone di casa terze nella Pool A dopo tre partite date perse al Vietnam a seguito dell'utilizzo di un giocatore non idoneo
Mondiali U 21 Femminili: Italia-Indonesia è la sfida degli ottavi
1 min

SURABAYA (INDONESIA)- Al termine della prima fase la nazionale Under 21 femminile, che ha chiuso la Pool C al secondo posto con 4 vittorie e 12 punti, ha conosciuto l'avversaria che affronterà negli ottavi di finale. Domani alle 14 italiane, a Surabaya in Indonesia, le azzurre di Gagliardi scenderanno in campo per affrontare le padrone di casa dell'Indonesia, che hanno chiuso la Pool A al terzo posto dopo che la FIVB ha assegnato la sconfitta a tavolino in tre partite al Vietnam per aver schierato in campo un giocatore non idoneo.

 

