Mondiali U 21 Femminili: Italia-Porto Rico è la sfida degli ottavi

SURABAYA (INDONESIA)- Al termine della prima fase la nazionale Under 21 femminile, che ha chiuso la Pool C al secondo posto con 4 vittorie e 12 punti, ha conosciuto l'avversaria che affronterà negli ottavi di finale. Stanotte alle 5.00, a Surabaya in Indonesia, le azzurre di Gagliardi scenderanno in campo per affrontare Porto Rico, che ha chiuso la Pool A al terzo posto dopo che la FIVB ha assegnato la sconfitta a tavolino in tre partite al Vietnam per aver schierato in campo un giocatore non idoneo.