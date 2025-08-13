Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gli azzurri da ferragosto in raduno a Verona

De Giorgi ha convocato 16 giocatori che si alleneranno in vista dei mondiali fino a sabato 23 agosto
Gli azzurri da ferragosto in raduno a Verona
1 min

VERONA-Continua il lavoro della Nazionale Maschile in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Giannelli e compagni torneranno a radunarsi il giorno di Ferragosto a Verona dove si alleneranno fino a sabato 23.  Per questo secondo collegiale post Volleyball Nations League il Commissario Tecnico ha convocato sedici atleti.

I convocati di De Giorgi-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

