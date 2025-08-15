Mondiali U. 21 Femminili: L'Italia batte la Cina e va in semifinale

SURABAYA (INDONESIA)- Super Italia. Ancora una vittoria per la nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di Surabaya (Indonesia). Le ragazze del tecnico Gaetano Gagliardi, infatti, dopo aver superato l’Indonesia negli ottavi di finale, battono anche la Cina nei quarti per 3-0 (25-23, 25-19, 25-15) e centrano l’accesso in semifinale. Quella odierna è stata una grande prestazione delle azzurrine che hanno giocato senza timore in ogni parziale e sono riuscite a contrastare in lungo e in largo la formazione asiatica, entrando con pieno merito tra le quattro migliori compagini al mondo. Top scorer dell’incontro le azzurrine Adigwe e Bosso, entrambe con 15 punti messi a segno.

L’Italia tornerà in campo domani (orario da definire) per la semifinale contro il Brasile, formazione che nei quarti di finale ha superato l’Argentina per 3-0 (25-19, 25-18, 25-14).

Nel primo set, dopo un brevissimo equilibrio iniziale (2-2, 4-4), è l’Italia la prima formazione che prova a imporre il suo gioco riuscendo a conquistare il +3 in vari momenti chiave (12-9, 14-11, 18-15). La Cina non si dà comunque per vinta e, nella fase conclusiva del parziale, riduce il gap fino al -1 (23-22). Le azzurrine rimangono concentrate senza farsi spaventare, raggiungono la prima palla set sul 24-22 e alla seconda occasione utile chiudono con un attacco di Manfredini (25-23).

Nella seconda frazione la Cina vuole reagire sin dalle prime battute e si porta sul 1-4. Le ragazze di Gagliardi però non ci stanno, conquistano la parità sul 5-5 e, come nel primo set, mettono la testa avanti (8-6, 10-8). Il ritmo dell’Italia continua a mettere in difficoltà le asiatiche che si trovano sotto di cinque lunghezze nel momento decisivo (19-14, 23-18). Un attacco out di Zhao regala poi il secondo set alle azzurrine fissando il punteggio sul 25-19.

L’Italia continua a premere il piede sull’acceleratore e domina il terzo parziale. Manfredini e compagne non staccano mai la spina e non permettono alle cinesi di rientrare in gara. Il vantaggio conquistato dalle ragazze di Gagliardi è sempre consistente (14-10, 18-11, 21-12). Sul finale è Dalila Marchesini a siglare il punto decisivo (25-15) che regala la semifinale all’Italia.

Il tabellino-

ITALIA-CINA 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)

ITALIA: Sassolini 2, Piomboni 12, Marchesini 8, Adigwe 15, Bosso 15, Manfredini 9, Bardaro (L). Magnabosco. N.e.: Esposito E., Esposito L., Ndoye, Martinelli. All. Gagliardi.

CINA: Zhao 11, Li 4, Shan 1, Li 6, Shan 2, Zhu, Sun (L). Gu, Ji 8, Wang 1, Wu. N.e.: Teng.

ARBITRI: Pereira Feliciano Fabricio (BRA), Muha Bruno (CRO)

Durata set: 27’, 28’, 22’. Tot: 77’

Italia: a 4, bs 11, mv 9, et 24.

Cina: a 2, bs 5, mv 1, et 14.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE-

Brasile – Argentina 3-0 (25-19, 25-18, 25-14)

Bulgaria – Polonia 3-1 (25-23, 22-25, 25-23, 25-18)

Italia – Cina 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)

Ore 15: Turchia – Giappone

LE SEMIFINALI-

16 agosto orario da definire: Italia - Brasile

16 agosto orario da definire: Bulgaria – Turchia/Giappone