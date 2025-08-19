Damiano Tommasi in visita agli azzurri

VERONA-La Nazionale Maschile, che si è allenata davanti a ben 2500 spettatori, ha ricevuto la visita istituzionale del sindaco del comune scaligero Damiano Tommasi. Come noto, infatti, Giannelli e compagni sono in collegiale a Verona dove stanno proseguendo la preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley
L'allenamento è stato a porte aperte e il competente pubblico scaligero ha risposto presente: i ragazzi di De Giorgi sono stati infatti "travolti" dall'affetto della città veneta che in passato ha ospitato numerose competizioni internazionali e che da anni è protagonista in Superlega.
