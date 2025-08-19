Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Damiano Tommasi in visita agli azzurri

Il Sindaco di Verona accolto da Fefè De Giorgi nel corso dell'allenamento a porte aperte sostenuto, davanti a 2500 spettatori, dalla nostra nazionale nella città scaligera
Damiano Tommasi in visita agli azzurri
1 min
VERONA-La Nazionale Maschile, che si è allenata davanti a ben 2500 spettatori, ha ricevuto la visita istituzionale del sindaco del comune scaligero Damiano Tommasi. Come noto, infatti, Giannelli e compagni sono in collegiale a Verona dove stanno proseguendo la preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.
L'allenamento è stato a porte aperte e il competente pubblico scaligero ha risposto presente: i ragazzi di De Giorgi sono stati infatti "travolti" dall'affetto della città veneta che in passato ha ospitato numerose competizioni internazionali e che da anni è protagonista in Superlega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

