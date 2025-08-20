Mondiali U 21 Maschili: l'Italia all'esordio contro l'Indonesia

Dopo settimane di collegiali e di studio a Camigliatello Silano (CS) sta per terminare il countdown prima dell’inizio della manifestazione. Per il gruppo azzurro la spedizione in Asia è ufficialmente iniziata domenica 10 agosto: con un volo Roma-Tokyo gli atleti di Vincenzo Fanizza hanno infatti raggiunto la capitale giapponese per partecipare a un nuovo collegiale, terminato venerdì 15 con i due test match contro la nazionale nipponica. Dopo la conclusione dello stage in Giappone, gli azzurrini hanno raggiunto la Cina. A Taishan Magliano e compagni sono stati impegnati in un quadrangolare insieme a Polonia, Giappone e Cina, importanti sfide che sono servite a Vincenzo Fanizza per limare gli ultimi dettagli e far ambientare la squadra prima dell’inizio della rassegna iridata. Il gruppo azzurro è giunto infine a Jiangmen, sede che ospiterà invece l’intero torneo.

L’Italia è stata inserita nella Pool D e farà il proprio esordio al Mondiale domani giovedì 21 agosto alle ore 14 contro l’Indonesia, per poi affrontare in ordine Ucraina (22 agosto), Francia (23 agosto), Tunisia (25 agosto) e Argentina (26 agosto). Tutti i match degli azzurrini nella prima fase sono in programma alle ore 14 italiane. Mercoledì 27 agosto prenderà il via la seconda fase con gli Ottavi di Finale; dopo un giorno di riposo il torneo proseguirà venerdì 29 con i Quarti di Finale, sabato 30 con le Semifinali e domenica 31 agosto con le sfide che assegneranno le medaglie.

L’Italia si presenta alla manifestazione da vice campione in carica in virtù del secondo posto ottenuto nella rassegna iridata di categoria svoltasi nel 2023 a Manama (Bahrein), evento che l’allora formazione tricolore chiuse con la sconfitta in finale al tie-break contro l’Iran.

Le parole di Vincenzo Fanizza-

« Ci siamo. Domani prenderà il via la nostra avventura. Ho ritrovato il gruppo dopo un mese di assenza. Sono stato a Berlino per le Universiadi e poi in Armenia per i Campionati Europei Under 16 (rassegna continentale vinta dall’Italia, ndr). Il gruppo ha subito qualche modifica. Purtroppo il palleggiatore Cappadona non è riuscito a recuperare dopo l’infortunio alla caviglia riportato a Cisterna di Latina durante il Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 22 e siamo tutti molto dispiaciuti per la sua assenza, ma gli altri due palleggiatori, Selleri e Mariani, stanno facendo entrambi un ottimo lavoro. Siamo pronti ».

Dopo i ritiri di Camigliatello Silano, le successive trasferte in Giappone e Cina sono state degli importanti e preziosi banchi di prova prima dell’inizio della rassegna iridata:

« La marcia d’avvicinamento al Mondiale è stata lunga. Dopo i vari collegiali a Camigliatello Silano, abbiamo affrontato la tournée all’estero. Siamo stati a Tokyo dove abbiamo disputato due amichevoli contro il Giappone. Successivamente siamo partiti per la Cina dove abbiamo vinto il quadrangolare con lo stesso Giappone, la Cina e la Polonia. I ragazzi stanno lavorando tantissimo. Al di là dei risultati – aggiunge Fanizza – mi interessava monitorare lo stato di crescita del gruppo. Ho voluto far vivere ai ragazzi questo periodo di preparazione all’estero per farli ambientare e adattare nella miglior maniera possibile, anche per via del fuso orario, e soprattutto, potergli far affrontare delle squadre asiatiche, dove il gioco, per via dei palleggiatori, è molto più veloce rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei nostri campionati. Le risposte sono state più che positive. Stiamo crescendo giorno dopo giorno. Sono fiducioso ».

L’Italia è stata inserita nella Pool D con Indonesia, Ucraina, Francia, Tunisia e Argentina:

« La Pool sarà difficile. L’esordio di domani contro l’Indonesia sarà una partita che dovremmo affrontare con le pinze. Si tratta di una squadra che non conosciamo molto bene, ma trattandosi dell’esordio, sarà una sfida da non sottovalutare. Nella seconda partita affronteremo l’Ucraina, squadra preparata e strutturata che ci ha battuto al Torneo di Qualificazione a Cisterna di Latina. La Francia è una formazione di tutto rispetto con alcuni atleti che quest’anno giocheranno da noi in Superlega. Poi le sfide contro Tunisia e Argentina, match che bisognerà affrontare con il massimo impegno. Come detto più volte ai ragazzi – aggiunge il tecnico azzurro – dobbiamo pensare a noi stessi e a cercare di crescere partita dopo partita in tutti i fondamentali. Abbiamo in rosa qualche atleta di due o tre anni sotto età, come Giani e Zlatanov. Non vediamo l’ora di cominciare questo nostro percorso. Il 31 agosto si vedrà poi il risultato finale. Siamo l’Italia e al di là degli infortuni dobbiamo cercare sempre di ottenere il miglior risultato possibile. Le difficoltà? Se non sono io il primo a crederci come faccio a trasmettere fiducia e determinazione ai ragazzi? Mi aspetto che la squadra continui a dare il massimo come ha fatto durante tutto questo periodo di lavoro. Dobbiamo entrare in campo con la massima convinzione. Siamo tra le migliori squadre d’Europa e del Mondo e sicuramente venderemo cara la pelle ».

IL ROSTER DELL’ITALIA-

PALLEGGIATORI: Gabriele Mariani (Plus Volleyball), Giacomo Selleri (Gabbiano T. Team).

SCHIACCIATORI: Marco Fedrici (Volley Team Club); Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro), Manuel Hristov Zlatanov (Por. Robur Costa 2030), Andrea Giani (Trentino Volley).

CENTRALI: Pardo Mati (Modena Volley Punto Zero); Gioele Adeola Taiwo (Libertas Brianza), Marco Valbusa (Verona Volley).

OPPOSTI: Tommaso Barotto (Cisterna Volley); Diego Frascio (Volley Milano).

LIBERO: Luca Loreti (You Energy Volley).

LO STAFF AZZURRO-

Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e Primo Allenatore); Mario Di Pietro (Allenatore); Saverio Di Lascio (Allenatore); Pascal Laricchiuta (Fisioterapista); Alex Boncompagni (Medico); Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico); Loris Palermo (Scoutman); Luca Mares (Team Manager).

LE POOL-

POOL A: Cina, Egitto, Stati Uniti, Thailandia, Marocco, Turchia.

POOL B: Iran, Polonia, Canada, Corea del Sud, Porto Rico, Kazakistan.

POOL C: Bulgaria, Brasile, Repubblica Ceca, Colombia, Giappone, Cuba.

POOL D: Italia, Argentina, Tunisia, Francia, Ucraina, Indonesia.



IL CALENDARIO DELL’ITALIA-

PRIMA FASE | POOL D

21 agosto, ore 14: Italia-Indonesia

22 agosto, ore 14: Italia-Ucraina

23 agosto, ore 14: Italia-Francia

25 agosto, ore 14: Italia-Tunisia

26 agosto, ore 14: Italia-Argentina

SECONDA FASE

27 agosto: Ottavi di Finale

29 agosto: Quarti di Finale

30 agosto: Semifinali

31 agosto: Finali

