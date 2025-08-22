Moki De Gennaro esclusiva: “Italia-Turchia? Una bella finale”

È la donna dei record nella squadra dei record, quasi senza saperlo. Perché a lei, Monica De Gennaro, 38 anni da Meta di Sorrento, il miglior libero al mondo a detta di tutto l’ambiente pallavolistico da più di un decennio, in fondo, del ruolo di personaggio interessa meno di zero. Ha sempre avuto una sola passione sin da quando era bambina: giocare a pallavolo. E anche oggi stabilmente ai vertici internazionali per prestazioni, suc