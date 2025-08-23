Lavia si infortuna alla mano destra, salterà il Mondiale

VERONA- Brutta tegola per Ferdinando De Giorgi e per la nazionale maschile che si sta preparando ai Mondiali. Oggi a Verona, a causa di una caduta fortuita, lo schiacciatore Daniele Lavia ha subìto un trauma da schiacciamento alla mano destra.

E’ stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario della Nazionale e sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito.

Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona.

L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato e il giocatore, che dunque non parteciperà alla rassegna iridata in programma nelle Filippine, potrà iniziare il percorso riabilitativo tra due settimane circa.