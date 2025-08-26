Mondiali U 21 Maschili: gli azzurri chiudono a punteggio pieno la Pool D, travolta l'Argenina

JIANGMEN (CINA)- Manita azzurra. Cinque vittorie in altrettante partite e conseguente primo posto nella pool D per la nazionale under 21 maschile impegnata ai Campionati del Mondo di Jiangmen (Cina). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, infatti, dopo Indonesia, Ucraina, Francia e Tunisia, regolano anche l’Argentina in poco più di un’ora di gioco con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-18, 25-17) e si qualificano agli ottavi di finale da imbattuti nel torneo. Partita mai messa in discussione e amministrata nel migliore dei modi da parte della compagine azzurra. Miglior marcatore dell’incontro è stato l’azzurrino Gioele Taiwo grazie agli 11 punti messi a segno, seguito in doppia cifra dal compagno Mati Pardo con 10.

L’Italia tornerà in campo domani, mercoledì 27 agosto alle ore 14 italiane, per giocarsi un posto nei quarti di finale, contro la Corea del Sud, formazione classificatasi quarta nella pool B.

Primo set dominato dall’Italia che conquista un considerevole vantaggio sull’Argentina sin dalle prime battute (4-2, 8-4, 13-7). Nel corso del parziale i ragazzi di Fanizza non abbassano mai il ritmo di gioco, si portano sul 24-16 e chiudono al terzo set point utile grazie ad un attacco out di Diaz (25-18).

Non cambia il copione nella seconda frazione. La formazione sudamericana è messa costantemente alle corde dagli azzurrini sin dai primi punti (3-0, 7-3, 9-4). Magliano e compagni si portano poi a +8 (18-10, 21-13) e grazie ad un attacco di Fedrici conquistano il set, ancora con il punteggio di 25-18.

L’Argentina inizia il terzo parziale con maggiore aggressività (1-3, 3-5), ma l’Italia non si fa sorprendere e trova la parità sul 5-5. Da questo momento il set è in discesa; gli azzurrini schiacciano il piede sull’acceleratore e trovano il +4 (13-9, 17-13). I ragazzi di Fanizza amministrano poi il vantaggio fino al diagonale out di Ramos che fissa il punteggio sul 25-17.

Il tabellino-

ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

ITALIA: Magliano 5, Mati 10, Barotto 6, Zlatanov 8, Taiwo 11, Mariani 1, Loreti (L). Frascio 2, Selleri, Giani, Fedrici 1. N.e.: Valbusa. All. Fanizza.

ARGENTINA: Sanchez, Diaz 8, Molini 5, Ramos 7, Bevilaqua 2, Hersommer 3, Besso (L). Gomez, Giraudo 1, Astegiano, Lopez 1, Moyano. All. Fernandez.

Arbitri: Rivera Juan F. (PUR), Prieto Rodriguez Jairo Fernando (COL)

Durata set: 22’, 22’, 23’. Tot:67’

Italia: a 7, bs 15, mv 4, et 26.

Argentina: a 0, bs 15, mv 5, et 31.

LA POOL DELL’ITALIA-

POOL D: Italia, Argentina, Tunisia, Francia, Ucraina, Indonesia.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA MANIFESTAZIONE-

Pool D

Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

Italia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)

Italia-Francia 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23)

Italia-Tunisia 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)

Italia-Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Ottavi di Finale

27/08, ore 14: Italia-Corea del Sud