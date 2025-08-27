Mondiali U 21 Maschili: l'Italia ai quarti, travolta la Corea

JIANGMEN (CINA)- Prosegue senza ostacoli la corsa della nazionale Under 21 Maschile nei Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Jiangmen in Cina. Stasera, nella gara valevole per gli ottavi di finale Zlatanov e compagni hanno travolto con un netto 3-0 (25-12, 25-22, 25-15) la Corea del Sud.

Sesto successo consecutivo per l’Italia in altrettante partite disputate arrivato dopo i cinque match vinti nella pool D.

Gli azzurrini, quest'oggi, hanno dominato il primo e il terzo set trovandosi in difficoltà solamente in alcuni momenti della seconda frazione. Top scorer dell’incontro è stato Tommaso Barotto con 13 punti messi a segno, seguito dal compagno Manuel Zlatanov con 12.

L’Italia godrà domani di una giornata di riposo per poi tornare in campo venerdì 29 agosto, alle ore 14 contro Cuba, per provare a staccare il pass per le semifinali.

L’Italia parte subito forte con un attacco coreano out e un doppio Mati Pardo che fissano il punteggio sul 3-0. Gli azzurrini continuano ad imporre il proprio gioco e il vantaggio diventa sempre più ampio (7-4, 14-7, 21-10) fino all’attacco di Fedrici che chiude i conti sul 25-12.

Più equilibrato l’andamento del secondo set; nella sua metà, infatti, le due formazioni si trovano in parità (10-10, 12-12) fino al primo allungo della Corea sul 13-15 che costringe coach Fanizza a richiamare i suoi in panchina. Gli azzurrini riescono a ristabilire l’equilibrio (15-15, 20-20, 22-22) e nel momento decisivo un doppio muro di Barotto chiude la frazione sul punteggio di 25-22.

Nel terzo parziale l’Italia dimostra ancora una volta di essere superiore agli avversari. Un ottimo ritmo di gioco di Magliano e compagni assicura il +7 sul 17-10 e, successivamente, il +9 sul 22-13. Due punti in fila di Taiwo fissano infine il punteggio sul 25-15 e regalano ai ragazzi di Vincenzo Fanizza i quarti di finale della rassegna iridata.

Il tabellino-

ITALIA-COREA DEL SUD 3-0 (25-12, 25-22, 25-15)

ITALIA: Magliano 8, Mati 9, Barotto 13, Zlatanov 12, Taiwo 6, Mariani 3, Loreti (L). Frascio, Selleri, Giani, Fedrici 1. N.e. Valbusa. All. Fanizza.

COREA DEL SUD: Woojinn 5, Eunseok 4, Gyeong 10, Seojin, Ingyu, Gwanwoo, Geonwoo (L). Daehwan 1, Hajun, Wooyoung 4, Yeongun 4. N.e. Deukjin. All. Jinwook.

ARBITRI: Yovchev Konstantin (BUL), Aro Kenneth (FIN).

Durata set: 19’, 25’, 22’. Tot: 66'

Italia: a 1, bs 14, mv 12, et 21.

Corea del Sud: a 2, bs 12, mv 4, et 23.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA MANIFESTAZIONE-

Pool D

Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

Italia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)

Italia-Francia 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23)

Italia-Tunisia 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)

Italia-Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Ottavi di Finale

Italia-Corea del Sud 3-0 (25-12, 25-22, 25-15)

Quarti di Finale

29/08, ore 14: Italia-Cuba

I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE-

Francia-Kazakhistan 3-0 (25-15, 25-18, 25-18)

USA-Bulgaria 3-0 (25-19, 25-17, 25-20)

Iran-Argentina 3-1 (22-25, 25-20, 25-16, 25-23)

Egitto-Cuba 0-3 (28-30, 25-27, 17-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-17, 16-25, 25-17, 25-22)

Repubblica Ceca-Turchia 3-1 (23-25, 25-15, 25-18, 25-22)

Giappone-Cina gara in corso

Italia-Corea del Sud 3-0 (25-12, 25-22, 25-15)

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE-

29/08, orario da definire: Francia-USA

29/08, orario da definire: Polonia-Repubblica Ceca

29/08, orario da definire: Giappone/Cina-Iran

29/08, ore 14: Cuba-Italia