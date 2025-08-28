Gli azzurri hanno incontrato le istituzioni piemontesi

TORINO- Ultime rifiniture per la nazionale di Ferdinando De Giorgi in vista del torneo Fipav Cup Men Elite, ultimo impegno degli azzurri in vista del Mondiale. Oggi la squadra ha sostenuto un di allenamento presso il PalaVela, Domani l'esordio in alle ore 20.30 contro la Turchia.
Al rientro in hotel, la delegazione azzurra ha ricevuto la visita istituzionale dell’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta e del responsabile Grandi Eventi della Regione Piemonte Davide Balena, che hanno voluto salutare gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.
A poco più di 24 ore dall’esordio nel torneo internazionale di Torino, importante occasione per continuare a preparare al meglio i prossimi Campionati del Mondo (Filippine, 12-28 settembre), l’assessore Carretta ha fatto innanzitutto il suo personale in bocca al lupo agli azzurri, consegnando al CT De Giorgi il gagliardetto della Città di Torino.
A prendere la parola è stato anche il responsabile Grandi Eventi della Regione Piemonte Davide Balena, che ha portato il saluto del presidente della Regione Alberto Cirio e consegnato una medaglia d’argento con il simbolo della Regione Piemonte.
Il responsabile Grandi Eventi della Regione Piemonte Davide Balena
«È importante essere oggi qui: il Piemonte è terra di grandi eventi, anche sportivi Siamo davvero felici di poter ospitare la Nazionale di pallavolo, cui faccio un grande in bocca al lupo in vista dei vari impegni internazionali».