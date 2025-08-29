L'Italia alle prese con gli infortuni di Gargiulo e Romanò

TORINO- In vista della Fipav Cup Men Elite , e soprattutto nell'imminenza del mondiale, il CT De Giorgi si trova a fare i conti con le condizioni fisiche di Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò che hanno accusato nel corso degli ultimi impegni in palestra infortuni ancora da valutare compiutamente ma che in ogni caso terranno entrambi fuori nel torneo torinese.

Giovanni Gargiulo, durante un allenamento ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. Il giocatore è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario della squadra nazionale per stabilire i tempi di recupero.

Yuri Romanò ha avuto un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero. Nei prossimi giorni lo staff sanitario della nazionale monitorerà la situazione clinico- funzionale del giocatore per stabilirne il rientro con l’attività della squadra.

La speranza è che i tempi di recupero per entrambi siano più rapidi del previsto.