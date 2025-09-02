Mondiali Femminili: domani Italia-Polonia per un posto in semifinale

Il cammino mondiale di Italia e Polonia

Il percorso delle azzurre è stato finora perfetto: vittoria all’esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e, per chiudere la Pool B a Phuket, Danesi e compagne hanno battuto il Belgio (3-1) staccando il pass per gli ottavi di finale da prime del girone. Nel primo match a eliminazione diretta disputato a Bangkok, l’Italia ha poi battuto la Germania (3-0) qualificandosi per i quarti di finale. Anche la Polonia arriva a questo appuntamento da dentro o fuori da imbattuta: dopo la vittoria all’esordio sul Vietnam (3-1) e quella sul Kenya (ancora 3-1) nella seconda giornata della Pool G, le polacche hanno conquistato il primato nel girone battendo al tiebreak la Germania. E sempre al quinto set è arrivata anche la vittoria negli ottavi sul Belgio.

Le parole di Gaia Giovannini

« Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata. Sappiamo che contro il loro gioco sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell’opposta e la loro fisicità a muro. Sarà una bella partita e ribadisco, sicuramente difficile a cui dovremo approcciare con grande attenzione ».



Le 14 della Polonia

Palleggiatrici: 4. Marlena Kowalewska, 26. Katarzyna Wenerska.

Schiacciatrici: 8. Julita Piasecka, 11. Martyna Lukasik, 15. Martyna Czyrnianska, 24. Paulina Damaske.

Centrali: 1. Aleksandra Gryka, 5. Agnieszka Korneluk, 16. Sonia Stefanik, 95. Magdalena Jurczyk.

Opposti: 3. Magdalena Stysiak, 17. Malwina Smarzek.

Liberi: 12. Aleksandra Szczyglowska, 18. Justyna Lysiak.

C.T.: Stefano Lavarini

I precedenti Italia-Polonia

38 vittorie, 40 sconfitte, 78 match disputati



I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE-

29 agosto

Olanda-Serbia 3-2 (27-25; 26-24; 22-25; 20-25; 15-11)

Thailandia-Giappone 0-3 (20-25; 23-25; 23-25)



30 agosto

Italia-Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25-11)

Polonia-Belgio 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10)



31 agosto

Cina-Francia 1-3 (20-25; 25-27; 25-22; 20-25)

Brasile-Rep. Dominicana 3-1 (18-25; 25-12; 25-20; 25-12)



1 settembre

USA-Canada 3-0 (25-18; 25-21; 25-21)

Turchia-Slovenia 3-0 (30-28; 25-13; 29-27)



Calendario Quarti di Finale

3 settembre

Olanda-Giappone ore 12:00 (Dazn, VBTV)

Italia-Polonia ore 15:30 (Rai 2, Dazn, Rai Play, VBTV)



4 settembre

Brasile-Francia ore 12:00 (Dazn, VBTV)

Turchia-USA ore 15:30 (Dazn, VBTV)