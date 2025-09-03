Mondiali Femminili: l'Italia travolge la Polonia ed è in semifinale

BANGKOK (THAILANDIA)- Prosegue di slancio la marcia delle azzurre di Velasco ai Mondiali Femminili in corso di svolgimento in Thailandia. Dopo aver superato la Germania negli ottavi stasera Danesi e compagne hanno avuto ragione in tre set anche della Polonia. Un 3-0 (25-17; 25-21; 25-18) perentorio e mai in discussione che garantisce alla nostra nazionale un posto fra le prime quattro ma senza alcuna intenzione di accontentardi e di fermarsi. Vana la resistenza della formazione di Stefano Lavarini che ha tentato il possibile e l'impossibile per arginare le Campionesse Olimpiche ma nulla hanno potuto al cospetto di un'evidente superiorità tecnica dell'Italia che si impone su Stysiak e socie per la terza volta in un match da dentro o fuori (dopo le due semifinali di VNL 2024 e 2025).

Le azzurre torneranno in campo il 6 settembre (orario ancora da definire) contro la vincente del quarto Brasile-Francia (in programma domani 4 settembre alle ore 12 italiane). Nell’altro quarto di finale di giornata il Giappone ha superato al tiebreak l’Olanda diventando la prima semifinalista di questi Mondiali. Le nipponiche incroceranno la vincente di Turchia-USA (domani alle 20:30).

Italia che vince non si cambia e così Velasco anche con la Polonia sceglie per iniziare Orro in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Nervini in banda, Fahr e Danesi al centro e De Gennaro libero. La Polonia invece parte con la diagonale palleggiatore-opposto composta da Wenersjka-Stysiak, Korneluk e Gryka al centro, Lukasik e Damaske schiacciatrici, e Szczyglowska libero. L’avvio azzurro è pressocché perfetto: bene in ricezione, efficaci in attacco e devastanti a muro, le azzurre, scambio dopo scambio tolgono sorriso e certezze alla Polonia con Fahr, Danesi, Egonu, Nervini e Sylla perfettamente orchestrate da Orro. La Polonia si aggrappa a Damaske ma sul 12-7 Lavarini deve subito ricorrere al timeout. La reazione polacca è affidata a Damaske e Stysiak prontamente respinte da Egonu e Nervini (15-10). Velasco cala il doppio cambio e Antropova mette giù subito un pallone importante a cui segue un grossolano errore al centro delle polacche (17-11). È lo strappo decisivo che Korneluk e compagne non riescono a ricucire per merito di un’Italia da applausi (25-17). Molto equilibrato l’avvio di secondo set: Danesi apre con un muro perentorio mentre Stysiak piazza un gran colpo di classe. Le azzurre spezzano l’equilibrio con un muro di Fahr (6-4) per poi toccare il +3 (10-7) con un attacco a tutto braccio di Nervini. Le polacche non mollano e con Stysiak tornano in scia (10-9). L’inerzia però passa nelle mani della Polonia che, con il supporto del pubblico del PalaHuamark e grazie ad una Lukasik improvvisamente efficace in attacco, prende il comando (13-14) costringendo Velasco al timeout. La pausa porta nuova energia al gioco azzurro che, con Fahr al centro e due attacchia sparati out da Lukasik e Gryka, produce il contro break (16-14). Spento l’entusiasmo delle avversarie, Danesi e compagne riprendono a macinare punti e grandi giocate con Sylla, Danesi ed una straripante Egonu a confezionare un nuovo break che porta l’Italia sul 20-15. Troppo per la Polonia che, nonostante i timeout di Lavarini, alza bandiera bianca con il parziale di 25-21. Il copione non cambia nel terzo set: Egonu e Sylla fanno la differenza in attacco mentre Danesi e Fahr danno solidità al gioco al centro azzurro. Stysiak e Damaske possono poco o nulla e così l’Italia vola sul 12-8. Quando poi De Gennaro neutralizza due colpi a botta sicura di Korneluk trasformati in punti pesanti da Egonu e Sylla, per la Polonia sembra calare il sipario (15-9). Condizionale che diventa certezza quando il solito doppio cambio e l’ingresso di una solidissima Giovannini (per Nervini) mettono in ghiaccio il match chiudendo i conti 25-18.

Il tabellino-

ITALIA-POLONIA 3-0 (25-17, 25-21, 25-18)

ITALIA: Egonu 20, Nervini 9, Fahr 12, Orro 1, Sylla 7, Danesi 5, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 2, Giovannini. N.E.: Omoruyi, Fersino, Akrari, Sartori (L). All. Velasco

POLONIA: Jurczyk 1, Wenerska 1, Damaske 9, Korneluk 8, Stysiak 16, Lukasik 8, Szczyglowska (L), Gryka, Kowasleska, Czyrnianska, Smarzek 3. N.E.: Piasecka, Stefanik, Lysiak. All. Lavarini

ARBITRI: Akuluva Yuliya (KAZ) e Ivanov Ivaylo (BUL)

Durata: 21’, 23’, 23’ Tot: 67’

Italia: a 0, bs 5, m 8, et 11

Polonia: a 1, bs 10, m 7, et 18

Calendario e risultati degli ottavi di finale

29 agosto

Olanda-Serbia 3-2 (27-25; 26-24; 22-25; 20-25; 15-11)

Thailandia-Giappone 0-3 (20-25; 23-25; 23-25)



30 agosto

Italia-Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25-11)

Polonia-Belgio 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10)



31 agosto

Cina-Francia 1-3 (20-25; 25-27; 25-22; 20-25)

Brasile-Rep. Dominicana 3-1 (18-25; 25-12; 25-20; 25-12)



1 settembre

USA-Canada 3-0 (25-18; 25-21; 25-21)

Turchia-Slovenia 3-0 (30-28; 25-13; 29-27)

Calendario e risultati dei Quarti di Finale-

3 settembre

Olanda-Giappone 2-3 (25-20; 20-25; 25-22; 22-25; 12-15)

Italia-Polonia 3-0 (25-17; 25-21; 25-18)



4 settembre

Brasile-Francia ore 12:00 (Dazn, VBTV)

Turchia-USA ore 15:30 (Dazn, VBTV)