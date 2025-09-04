Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mondiali Femminili: sarà il Brasile l'avversaria dell'Italia in semifinale

La nazionale verdeoro ha oggi battuto nel quarto di finale 3-0 (27-25; 33-31; 25-19). Sabato 6 settembre alle 14.30 italiane la sfida che vale la qualificazione alla finale
Mondiali Femminili: sarà il Brasile l'avversaria dell'Italia in semifinale
1 min
BANGKOK (THAILANDIA)-Sarà Italia-Brasile la semifinale dei Campionati del Mondo in programma al PalaHuamark di Bangkok il prossimo 6 settembre alle ore 14.30 italiane. Le brasiliane hanno battuto la Francia 3-0 (27-25; 33-31; 25-19) al termine di un match tutt’altro che scontato staccando il pass per le semifinali. Le azzurre avranno dunque la possibilità di “vendicare” la sconfitta maturata in Olanda nel 2022 quando proprio il Brasile di Ze Roberto negò la finale iridata alle azzurre.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Mondiali Femminili: l'Italia travolge la Polonia ed è in semifinaleMondiali Femminili: l'Italia batte la Germania e vola nei quarti