Mondiali Femminili: sarà il Brasile l'avversaria dell'Italia in semifinale

BANGKOK (THAILANDIA)-Sarà Italia-Brasile la semifinale dei Campionati del Mondo in programma al PalaHuamark di Bangkok il prossimo 6 settembre alle ore 14.30 italiane. Le brasiliane hanno battuto la Francia 3-0 (27-25; 33-31; 25-19) al termine di un match tutt'altro che scontato staccando il pass per le semifinali. Le azzurre avranno dunque la possibilità di "vendicare" la sconfitta maturata in Olanda nel 2022 quando proprio il Brasile di Ze Roberto negò la finale iridata alle azzurre.