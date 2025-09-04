Mondiali volley femminile, sarà il Brasile a sfidare l'Italia in semifinale: battuta la Francia 3-0

Mondiali volley femminile: il Brasile batte la Francia, ora c'è l'Italia

Nei quarti di finale infatti le ragazze verdeoro hanno superato la Francia in tre set (27-25, 33-31, 25-19) e sabato (6 settembre, qui i dettagli sull'orario e su dove vederla in tv e in streaming) cercheranno l'impresa con le azzurre di Julio Velasco, che hanno invece staccato il pass grazie al successo ottenuto in tre set contro la Polonia nei quarti di finale (34 ª vittoria consecutiva per Egonu e compagne). Reduce dai trionfi nelle ultime due Nations League e alle Olimpiadi di Parigi, l'Italia va ora a caccia dell'oro iridato e contro il Brasile avrà la possibilità di 'vendicare' la sconfitta maturata in Olanda nel 2022, quando proprio il Brasile di Ze Roberto le negò la qualificazione alla finale dei Mondiali.