Mondiali volley femminile, sarà il Brasile a sfidare l'Italia in semifinale: battuta la Francia 3-0

Successo delle verdeoro (27-25, 33-31, 25-19), attese ora dal match contro le azzurre di Velasco reduci invece dal successo contro la Polonia: tutti i dettagli
Mondiali volley femminile, sarà il Brasile a sfidare l'Italia in semifinale: battuta la Francia 3-0© EPA
BANGKOK (THAILANDIA) - L'attesa dell'Italia è finita: sarà il Brasile l'avversaria da battere nelle semifinali dei Mondiali di volley femminile in corso a Bangkok, in Thailandia).

Mondiali volley femminile: il Brasile batte la Francia, ora c'è l'Italia

Nei quarti di finale infatti le ragazze verdeoro hanno superato la Francia in tre set (27-25, 33-31, 25-19) e sabato (6 settembre, qui i dettagli sull'orario e su dove vederla in tv e in streaming) cercheranno l'impresa con le azzurre di Julio Velasco, che hanno invece staccato il pass grazie al successo ottenuto in tre set contro la Polonia nei quarti di finale (34ª vittoria consecutiva per Egonu e compagne). Reduce dai trionfi nelle ultime due Nations League e alle Olimpiadi di Parigi, l'Italia va ora a caccia dell'oro iridato e contro il Brasile avrà la possibilità di 'vendicare' la sconfitta maturata in Olanda nel 2022, quando proprio il Brasile di Ze Roberto le negò la qualificazione alla finale dei Mondiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia-Brasile: dove vederla in tvPolonia travolta dalle azzurre