Egonu spinge l'Italia e avvisa il Brasile: "Siamo pronte. E Velasco..."

La regina è sempre la regina. Discreta, quasi timida, apparentemente introversa. Se potesse, si eclisserebbe volentieri di fronte all’esibizione mediatica che troppo spesso in passato l’ha messa in difficoltà anche a causa di strumentalizzazioni sgradevoli, lei che invece è così schiva. Ma il suo regno, la pallavolo, comincia a non conoscere più confini per le sue lunghe braccia che fanno disegnare alla pall