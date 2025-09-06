Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Egonu spinge l'Italia e avvisa il Brasile: "Siamo pronte. E Velasco..."

Intervista esclusiva all'azzurra, tra le protagoniste della Nazionale che aspetta la semifinale dei Mondiali di volley femminile: cos'ha detto
Egonu spinge l'Italia e avvisa il Brasile: "Siamo pronte. E Velasco..."© GALBIATI / BENDA
Pasquale Di Santillo (inviato a Bangkok)
1 min

La regina è sempre la regina. Discreta, quasi timida, apparentemente introversa. Se potesse, si eclisserebbe volentieri di fronte all’esibizione mediatica che troppo spesso in passato l’ha messa in difficoltà anche a causa di strumentalizzazioni sgradevoli, lei che invece è così schiva. Ma il suo regno, la pallavolo, comincia a non conoscere più confini per le sue lunghe braccia che fanno disegnare alla pall

