L'Italia di De Giorgi batte il Giappone in amichevole

Giannelli e compagni hanno giocato cinque set, durante i quali si sono resi protagonisti di una prova in crescendo: dopo aver perso il primo set, hanno rimontato e vinto i successivi due, il Giappone si è poi aggiudicato il quarto e l’Italia ha vinto al quinto set dando la sensazione di chiudere il match in crescendo. Dopo un avvio un po' contratto, infatti, la nazionale allenata dal CT Ferdinando De Giorgi ha preso, nel secondo e terzo in mano il pallino della gara, vincendo poi la gara al tie-break. Buona la prova a muro dell'Italia autrice di 13 muri vincenti; top scorer dell’incontro invece è stato Mattia Bottolo con 20 punti messi a segno.

La partita. Il CT De Giorgi, per questa prima sfida pre-mondiale, ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Michieletto e Bottolo schiacciatori, Galassi e Russo centrali, con Fabio Balaso libero.

Dall’altra parte della rete, il Giappone è sceso in campo con Oya palleggiatore, Miyaura opposto, Ran e Ishikawa schiacciatori, Onodera e Evbade-Dan centrali, e Yamamoto libero.

Primo set, cominciato con un sostanziale equilibrio, con le due squadre che sono state sempre molto vicine nei punteggi (8-6), ma con la formazione giapponese brava a trovare l’allungo giusto nella fase centrale (21-17), che poi è stato decisivo, e nel finale si è imposta 25-23.

Diverso invece il secondo set, iniziato con Rychlicki in campo al posto di Romanò, subito con una grande spinta da parte dell’Italia, che ha prodotto il +5 (8-3). Giannelli e compagni hanno continuato a far vedere buone cose, giocando e accumulando un buon vantaggio (21-15), fino al definitivo 25-18, che ha portato in parità il conteggio dei set.

Terzo set iniziato con lo stesso sestetto in campo e gli azzurri che hanno continuato a fare la loro gara, portandosi ben presto in vantaggio +3 (8-5). L’Italia ha continuato a spingere e ha dato la sensazione di migliorare palla dopo palla (16-13). L’andamento del set, a questo punto, si è indirizzato verso l’Italia che senza grossi problemi ha chiuso 25-22.

Nel quarto parziale, equilibrio con gli azzurri avanti di un solo punto (8-7) nella fase iniziale del set. Il Giappone, però, non ha mollato e dopo essere passato in vantaggio (16-15), è stato bravo a chiudere con quattro punti di vantaggio il set in proprio favore 25-21, portando la gara al tie-break.

Nel quinto e conclusivo set, l’Italia è partita bene riuscendo ad accumulare un buon vantaggio (10-6). Nel rush finale gli azzurri hanno ben amministrato fino al 15-12 che ha chiuso definitivamente il match.

Il tabellino-

ITALIA-GIAPPONE 3-2 (23-25, 25-18, 25-22, 21-25, 15-12)

ITALIA: Bottolo 20, Galassi 4, Giannelli 7, Michieletto 18, Russo 8, Romanò 5, Balaso (L). Rychlicki 15, Sani, Sbertoli, Anzani 2, Porro 1. N.e. Sanguinetti, Pace (L). All. De Giorgi

GIAPPONE: Ishikawa 16, Evbade-Dan 1, Miyaura 6, Takahashi 8, Onodera 4, Oya, Yamamoto (L). Tomita 4, Nishiyama 13, Eiro, Ogawa (L), Kai 4, Nishimoto 3, Shunichiro 5, Otsuka 2. All. Tillie

Durata set: 27’, 27’, 30’, 28’, 17’ Tot:

Italia: a 0, bs 25, mv 13, et 36

Giappone: a 2, bs 17, mv 6, et 29.