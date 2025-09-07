L'Italia di Velasco è sul tetto del Mondo

BANGKOK (THAILANDIA)- Ventritrè anni dopo Berlino l'Italia torna sul tetto del Mondo. Le straordinarie azzurre di Velasco oggi a Bangkok, dopo l'incredibile vittoria di ieri contro il Brasile in semifinale , nell'atto conclusivo del torneo, hanno sofferto oltre ogni previsione ma alla fine hanno battuto al tie break una Turchia davvero fortissima, trascinata da Vargas che, soprattutto nel secondo e nel quarto set ci hanno messo in grande difficoltà. Il carattere e l'orgoglio di Danesi e compagne è stata però più forte di tutto, ha assorbito le difficoltà ed è ripartita quando l'inerzia sembrava andare andare nella parte del campo delle nostre avversarie. Il 3-2 (25-23,13-25, 26-24,19-25, 15-8) finale è l'apoteosi per la nostra nazionale che stasera ha scritto un'altra incredibile pagina di storia della pallavolo.

Percorso netto e senza sbavature per le azzurre. 7 vittorie su 7 in Thailandia ed un dominio che i numeri non possono del tutto spiegare e che solo in parte la striscia di 36 vittorie consecutive in match ufficiali rappresenta. A guidare il gruppo azzurro in questa storica impresa il CT Julio Velasco che, dopo i successi mondiali maschili del ’90 e del ’94, si laurea tri-campione del mondo scrivendo una nuova pagina di storia pallavolistica femminile. Sotto la guida del tecnico argentino l’Italia ha messo in bacheca 2 VNL (2024 e 2025), 1 oro Olimpico (Parigi 2024), ed ora 1 oro Mondiale, trionfando in ognuna delle manifestazioni internazionali a cui ha preso parte. Capitan Danesi e compagne avranno poco tempo per festeggiare perché nella notte thailandese voleranno alla volta di casa con un volo che atterrerà a Malpensa alle ore 14:15.

Dopo la maratona con il Brasile, Velasco ripropone il sestetto azzurro con cui ha iniziato ciascuna partita del mondiale: Orro (nonostante la leggera distorsione rimediata il giorno prima) palleggiatrice, Egonu opposto, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr (come Orro dovendo fare i conti con un leggera distorsione alla caviglia) al centro, e De Gennaro libero. La Turchia invece si schiera con Ozbay in regia e Vargas in diagonale, Karakurt e Aydin schiacciatrici, Gunes e Erdem al centro e Orge libero. Dopo un avvio equilibrato caratterizzato da un gioco al centro molto efficace sia da una parte che dall’altra, iniziano a entrare in ritmo Sylla da una parte e Karakurt e Vargas dall’altra (7-6). Egonu impiega qualche scambio per entrare nel match ma quando lo fa si rende protagonista del break che porta le azzurre sul +2 (14-12). Le turche allora si affidano alla potenza di Vargas che non si fa pregare piazzando la super spike del pari (14-14). Il doppio cambio azzurro produce immediatamente l’attacco a tutto braccio di Antropova a cui segue quello di Sylla ed un colpo fortunoso di Ozbay sottorete (16-17). L’equilibrio non si rompe nonostante Antropova e Sylla da una parte e Vargas dall’altra mettano grande pressione in attacco. Una parallela a tutto braccio dell’opposta turca (19-20) ed un errore di Egonu spingono la Turchia sul +2. Ma il cuore delle azzurre è immenso: Danesi al centro accorcia, Vargas va di forza ma poi sbaglia al servizio e all’attacco seguente. Egonu al servizio semina il panico nella ricezione turca e così le azzurre vanno al primo setball della finale. E a trasformarlo ci pensa la più giovane in campo, Stella Nervini che regala la prima gioia di serata all’Italia (25-23). La reazione turca arriva puntuale in avvio di secondo set: Gunes apre le danze mentre Karakurt e Vargas fanno la voce grossa in banda spingendo la squadra di Daniele Santarelli sul 2-6 e Velasco al timeout. La pausa e l’ingresso di Antropova per Egonu non cambiano il match con la Turchia che mette le mani sul set toccando il +8 (2-10). Un guizzo di danesi al centro risveglia le azzurre ma solo per un attimo perché l’ondata turca non si placa e con il solito trio Karakurt-Erdem-Vargas, lascia senza difese un’Italia costretta alla resa nel secondo game con il pesante parziale di 13-25. Nel terzo game l’Italia rientra con il piglio giusto trascinata da Sylla (3 punti di capitale importanza) e la rientrante Egonu che si desta piazzando un “murone” su Aydin e un colpo dei suoi per il 6-2 Italia. Dopo due set timidi l’opposta con il numero 18 inizia a macinare attacchi vincenti che mettono nei guai una Turchia costretta ad inseguire 11-7. Egonu da posto 2 e Sylla da 4 prendono in mano l’attacco azzurro che complice anche qualche errore di troppo di Vargas tiene il +4 (14-9). Un turno al servizio di Vargas e le giocate al centro di Erdem danno alla Turchia lo slancio per agganciare le azzure a quota 16. Il doppio cambio di Velasco restituisce efficacia all’attacco azzurro che con Antropova tiene Vargas e compagne sotto (19-18) fino all’uno due Vargas-Aydin che rimette la Turchia avanti di 1 (19-20). Nel momento di appannamento l’Italia rivolge il suo sguardo verso Paola Egonu e lei non delude mettendo giù tre palloni di capitale importanza che portano le azzurre sul 24-21. Erdem accorcia con una giocata di prepotenza al centro a cui segue un super ace di Vargas con conseguente timeout di Velasco. La pausa però non produce effetti perché su una brutta ricezione di Giovannini Erdem trova il guizzo del pareggio a cui però replica Egonu con una diagonale chirurgica e l’ace prepotente del 26-24. Nel quarto set la Turchia rientra in campo con grande determinazione: Vargas ed Erdem tengono alto il ritmo in banda e al centro mentre Aydin inizia a mettere a referto punti importanti. Le azzurre si aggrappano a Egonu e alle difese di Sylla e De Gennaro ma scivolano a -5 (7-12). L’inerzia resta nelle mani delle turche che con Vargas, devastante in attacco e al servizio, ed una strepitosa Erdem non concedono scampo a ricezione e difesa azzurra volando sul 12-20. Il doppio cambio e uno scatto di orgoglio delle azzurre genera un piccolo controbreak firmato da Antropova, Egonu e Danesi (17-21) che però non basta per limitare Vargas brava a chiudere il set 19-25 nonostante un’Italia in crescita e nuovamente in fiducia. Nel tiebreak infiamma la battaglia: Egonu apre con due errori ma Sylla e Orro pareggiano e ribaltano (3-2). Vargas mura Sylla al termine di un lunghissimo scambio e Karakurt rimedia ad un errore al servizio delle sue aprendo alla parallela di Vargas del 4-6. Le azzurre rispondono con Giovannini e raccogliendo un errore di Vargas ritornano avanti (7-6). Sull’errore al servizio di Vargas Velasco si gioca il doppio cambio che porta in dote un murone di Antropova (9-7) con conseguente timeout di Santarelli. L’ingresso in ricezione di Fersino conferisce solidità alla seconda linea italiana mentre Antropova non si risparmia in attacco. Un muro di Fahr porta l’Italia avanti 11-8 mentre l’errore di Aydin spinge le azzurre sul +4. Un altro muro di Fahr produce il 13-8. Fahr decide ancora con un muro 14-8 e Sylla chiude con muro poderoso (15-8). L’Italia è campione del mondo.

Le parole di Julio Velasco

« Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. Poi un pensiero al mio staff da quello medico a quello tecnico: uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo. È una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo aiutando a creare una mentalità che già c’era e che siamo riusciti a tirare fuori. Queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti. Volevo ragazze autonome ed autorevoli ed ho un gruppo che ha fatto grandissime cose. Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all’Olimpiade perché questa è stata una competizione lunga, difficile, e pieno di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo. Dedico questa vittoria a Giuseppe Brusi, Leo Novi ed al mio primo allenatore e mentore argentino venuto a mancare quest’anno. Infine grazie alla Federazione Italiana Pallavolo che ci consente di lavorare nel migliore dei modi mettendoci a disposizione risorse tecniche ed economiche oltre al supporto quotidiano ».

Le parole di Anna Danesi

« Non ci crediamo neanche noi, tengo la coppa in mano perché voglio rendermi conto di ciò che abbiamo fatto. nelle ultime due partite non abbiamo giocato benissimo ma credo che questi due anni testimoniano la nostra forza e ciò che siamo riusciti a fare. Abbiamo lottato palla su palla, siamo andati in difficoltà, ma abbiamo reagito da grande squadra; volevamo questo risultato con tutte noi stesse e lo abbiamo ottenuto. Non credo ci siano troppe parole per descrivere ciò che provo in questo momento, ma posso solo dirvi che siamo davvero felici e orgogliose del nostro percorso ».

Le parole di Myriam Sylla

« Volevano metterci in difficoltà, perché avevano preparato benissimo la partita. Noi però abbiamo lavorato bene, siamo rimaste nel match ed abbiamo dato tutto portando a casa questo Mondiale che significa tantissimo ».

Le parole di Paola Egonu

« Non riesco ancora a crederci. Sono davvero orgogliosa della nostra squadra e incredibilmente felice per quello che abbiamo fatto. È un momento che non dimenticherò mai. Probabilmente è l'ultima volta per qualcuna di noi, ma ora il mio cuore è colmo di gioia, lasciateci festeggiare ».

Le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi

« Un altro straordinario trionfo da parte di queste fantastiche ragazze che hanno saputo scrivere una nuova pagina storica per la pallavolo italiana. La vittoria del Campionato Mondiale, dopo 23 anni dal successo di Berlino, è il risultato del talento, della passione e della dedizione di un gruppo eccezionale, guidato da una leggenda del nostro sport come Julio Velasco, capace ancora una volta di trasmettere la sua mentalità vincente. Questo titolo Mondiale non appartiene soltanto alla nazionale azzurra, ma a tutto il grande movimento del volley tricolore: società, dirigenti, appassionati, fino a tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno scendono in palestra con la voglia di giocare. È la conferma che il lavoro di squadra, gli investimenti, la programmazione e la capacità di fare sistema portano risultati che riempiono d’orgoglio tutto il Paese. Le nostre campionesse hanno dimostrato ancora una volta che con impegno, determinazione e spirito di gruppo non esistono obiettivi impossibili. Oltre alla vittoria hanno saputo emozionare milioni di italiani, trasmettendo quei valori che sono il cuore della pallavolo. Oggi questa Nazionale è l’orgoglio non solo del volley, ma di tutto lo sport italiano. È un esempio per le nuove generazioni che sognano e si ispirano alle nostre ragazze ».

Il tabellino-

ITALIA-TURCHIA 3-2 (25-23; 13-25; 26-24; 19-25; 15-8)

ITALIA: Egonu 22, Sylla 19, Antropova 14, Danesi 7, Nervini 6, Fahr 4, Giovannini 4, Orro 2, Cambi, De Gennaro (L), Fersino. N.E.: Sartori (L), Omoruyi, Akrari. All. Velasco

TURCHIA: Vargas 33, Erdem 19, Karakurt 12, Aydin 10, Gunes 9, Ozbay 2, Orge (L), Baladin, Sahin. N.E.: Cebecioglu, Kalac, Erkek, Yatgin. All. Santarelli

ARBITRI: Rene Karina Noemi (ARG) e Kang Joo-Hee (KOR)

Durata: 25’, 17’, 28’, 23’, 17’ Tot: 11’

Italia: a 5, bs 6, m 11, et 28

Turchia: a 7, bs 8, m 11, et 23.

I premi individuali

Alessia Orro (Italia) MVP e miglior palleggiatrice del Mondiale;

Anna Danesi (Italia) e Eda Erdem (Turchia) migliori centrali;

Monica De Gennaro (Italia) miglior libero;

Melissa Vargas (Turchia) miglior opposto;

Gabi (Brasile) e Mayu Ishikawa (Giappone) migliori schiacciatrici.

LE CAMPIONESSE DEL MONDO-

Schiacciatrici: Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla.

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Opposte: Ekaterina Antropova, Paola Egonu.

Centrali: Yasmina Akrari, Anna Danesi, Sarah Fahr, Benedetta Maria Sartori.

Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.

I RISULTATI-

Ottavi di finale

29 agosto

Olanda-Serbia 3-2 (27-25; 26-24; 22-25; 20-25; 15-11)

Thailandia-Giappone 0-3 (20-25; 23-25; 23-25)



30 agosto

Italia-Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25-11)

Polonia-Belgio 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10)



31 agosto

Cina-Francia 1-3 (20-25; 25-27; 25-22; 20-25)

Brasile-Rep. Dominicana 3-1 (18-25; 25-12; 25-20; 25-12)



1 settembre

USA-Canada 3-0 (25-18; 25-21; 25-21)

Turchia-Slovenia 3-0 (30-28; 25-13; 29-27)



Quarti di Finale

3 settembre

Olanda-Giappone 2-3 (25-20; 20-25; 25-22; 22-25; 12-15)

Italia-Polonia 3-0 (25-17; 25-21; 25-18)



4 settembre

Brasile-Francia 3-0 (27-25; 33-31; 25-19)

Turchia-USA 3-1 (25-14; 22-25; 25-14; 25-23)



Semifinali

6 settembre

Turchia-Giappone 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25)

Italia-Brasile (22-25; 25-22; 28-30; 25-22; 15-13)

Finali

7 settembre

Finale 3°-4° posto: Brasile-Giappone 3-2 (25-12; 25-17; 19-25; 27-29; 18-16)

Finale 1°-2° posto: Italia-Turchia 3-2 (25-23; 13-25; 26-24; 19-25; 15-8)