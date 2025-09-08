Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Oltre 4 milioni di telespettatori hanno fatto il tifo per le azzurre

La diretta di Italia-Turchia, finale dei Mondiali ha fatto registrare uno share del 38% risultando il programma più visto in assoluto della giornata su Rai 1
Oltre 4 milioni di telespettatori hanno fatto il tifo per le azzurre
2 min

ROMA-La Nazionale femminile guidata da Julio Velasco si è laureata ieri, a Bangkok, campione del mondo dopo aver vinto, un anno fa, l’oro alle Olimpiadi di Parigi e due VNL in due anni. Un trionfo che proietta di diritto questa squadra nella leggenda e nel pantheon dello sport italiano.

A seguire da casa il ritorno delle azzurre sul gradino più alto del podio iridato sono stati 4 milioni e 123 mila telespettatori, pari al 33% di share, che hanno seguito in diretta su Rai 1 la finale dei Campionati del Mondo Italia-Turchia.
Il post gara ha fatto registrare ancora numeri straordinari: 4.100.000 spettatori con il 38% di share. La finale dei Mondiali di pallavolo tra le azzurre e la Turchia è risultata essere il programma più visto in assoluto della giornata su Rai 1.
Numeri di grande valore sono stati registrati anche dal sito rainews.it dove tra gli otto video più visti sul portale di informazione della Rai, ben sei riguardano la Nazionale femminile guidata da Velasco.
Non è stata solo la copertura televisiva a essere incredibile: oggi tutti i quotidiani, sportivi e non, hanno dedicato ampio spazio alle azzurre campionesse del mondo.

Dati che testimoniano, ancora una volta, la grande passione degli italiani per il volley.

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Italia del volley è campione del mondo. Turchia ko, le ragazze di Velasco nella storiaL'Italia di Velasco e un nuovo ciclo da leggenda: ecco cosa ci riserva il futuro in vista di Los Angeles