Oltre 4 milioni di telespettatori hanno fatto il tifo per le azzurre

A seguire da casa il ritorno delle azzurre sul gradino più alto del podio iridato sono stati 4 milioni e 123 mila telespettatori, pari al 33% di share, che hanno seguito in diretta su Rai 1 la finale dei Campionati del Mondo Italia-Turchia.

Il post gara ha fatto registrare ancora numeri straordinari: 4.100.000 spettatori con il 38% di share. La finale dei Mondiali di pallavolo tra le azzurre e la Turchia è risultata essere il programma più visto in assoluto della giornata su Rai 1.

Numeri di grande valore sono stati registrati anche dal sito rainews.it dove tra gli otto video più visti sul portale di informazione della Rai, ben sei riguardano la Nazionale femminile guidata da Velasco.

Non è stata solo la copertura televisiva a essere incredibile: oggi tutti i quotidiani, sportivi e non, hanno dedicato ampio spazio alle azzurre campionesse del mondo.

Dati che testimoniano, ancora una volta, la grande passione degli italiani per il volley.