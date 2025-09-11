Mondiali Maschili: azzurri al lavoro in vista dell'esordio

MANILA (FILIPPINE)- Secondo giorno di lavoro nelle Filippine per i Campioni del Mondo in carica che come noto faranno il loro esordio nella manifestazione domenica 14 alle ore 15.30 italiane contro l’Algeria con diretta Rai 2, DAZN e VBTV.
Giannelli e compagni, dunque, continuano la marcia d’avvicinamento alla 21esima edizione della rassegna iridata nella quale saranno chiamati a difendere il titolo conquistato esattamente tre anni fa (11 settembre 2022) a Katowice quando ebbero la meglio proprio sui padroni di casa della Polonia.
Gli azzurri, arrivati nelle Filippine martedì 9 dopo i due test match vinti contro il Giappone a Tokyo, ieri e oggi si sono allenati in uno dei campi di allenamento: la Filoil Flying V Arena, una doppia sessione di lavoro che darà al commissario tecnico le necessarie indicazioni per fare la scelta sui quattordici uomini che disputeranno i Mondiali: come, noto, infatti in questo momento sono quindici gli atleti a disposizione di De Giorgi, costretto a rinviare ogni tipo di decisione dopo il torneo internazionale di Torino disputatosi a fine agosto durante il quale dovette rinunciare a Romanò e Gargiulo per problemi fisici.
Domani pomeriggio (locale), comunque, l’Italia comunicherà la propria scelta durante la preliminary inquire, la presentazione ufficiale alla Federazione Internazionale del roster.
Le Pool della prima fase
Pool A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia - SM Mall of Asia Arena (Pasay City)
Pool B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania - Smart Arena Coliseum (Quezon City)
Pool C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud - Smart Arena Coliseum (Quezon C)
Pool D: Stati Uniti, Cuba, Portogallo, Colombia - SM Mall of Asia Arena (Pasay City)
Pool E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile - SM Mall of Asia Arena (Pasay City)
Pool F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria - Smart Arena Coliseum (Quezon City)
Pool G: Giappone, Canada, Turchia, Libia - Smart Arena Coliseum (Quezon City)
Pool H: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina - SM Mall of Asia Arena (Pasay City)
Il calendario degli azzurri nella prima fase*
Pool F Smart Arena Coliseum (Quezon City)
14 settembre ore 15:30: Italia-Algeria
16 settembre ore 15:30: Italia-Belgio
18 settembre ore 15:30: Italia-Ucraina
*Orari di gioco italiani