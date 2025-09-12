Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali Maschili: De Giorgi ha scelto i 14, l'escluso è Sanguinetti

Al termine dell'ultimo allenamento il tecnico azzurro, verificate le ritrovate condizioni fisiche di Russo e Gargiulo, ha deciso di non inserire nella lista il centrale di Modena
Mondiali Maschili: De Giorgi ha scelto i 14, l'escluso è Sanguinetti
2 min

MANILA (FILIPPINE)- Si è da poco conclusa la preminary inquiry durante la quale lo staff azzurro ha presentato ufficialmente la lista dei 14 atleti che prenderanno parte alla 21esima edizione dei Campionati del Mondo.

Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi era chiamato a scegliere chi, tra i quindici che hanno formato il gruppo che si è allenato in preparazione del Mondiale, non dovesse far parte dei convocati. La scelta è caduta su Giovanni Sanguinetti visto in rosa ci sono altri quattro centrali: Russo e Gargliulo (le cui condizioni fisiche danno sufficienti garanzie), Galassi ed Anzani.

I convocati per il Mondiale-

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 19. Roberto Russo
Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 5. Alessandro Michieletto, 31. Luca Porro, 9. Francesco Sani.
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò
Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Lo staff-

Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico
Massimo Caponeri - 2° Allenatore
Marco Meoni - Assistente Allenatore
Nicola Giolito - Preparatore Atletico
Marco Penza – Medico
Francesco Alfatti – Fisioterapista
Fabio Rossin – Fisioterapista
Ivan Contrario – Scoutman
Giacomo Giretto - Team Manager

Nel corso della manifestazione sarà poi presente anche il pedagogista Giuliano Bergamaschi.

