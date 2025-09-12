Mondiali Maschili: De Giorgi ha scelto i 14, l'escluso è Sanguinetti

MANILA (FILIPPINE)- Si è da poco conclusa la preminary inquiry durante la quale lo staff azzurro ha presentato ufficialmente la lista dei 14 atleti che prenderanno parte alla 21esima edizione dei Campionati del Mondo.

Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi era chiamato a scegliere chi, tra i quindici che hanno formato il gruppo che si è allenato in preparazione del Mondiale, non dovesse far parte dei convocati. La scelta è caduta su Giovanni Sanguinetti visto in rosa ci sono altri quattro centrali: Russo e Gargliulo (le cui condizioni fisiche danno sufficienti garanzie), Galassi ed Anzani.

I convocati per il Mondiale-

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 19. Roberto Russo

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 5. Alessandro Michieletto, 31. Luca Porro, 9. Francesco Sani.

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Lo staff-

Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico

Massimo Caponeri - 2° Allenatore

Marco Meoni - Assistente Allenatore

Nicola Giolito - Preparatore Atletico

Marco Penza – Medico

Francesco Alfatti – Fisioterapista

Fabio Rossin – Fisioterapista

Ivan Contrario – Scoutman

Giacomo Giretto - Team Manager

Nel corso della manifestazione sarà poi presente anche il pedagogista Giuliano Bergamaschi.