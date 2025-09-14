Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
De Giorgi esclusivo: "Italia, sei speciale! Non cambiare"

A una settimana dal trionfo delle ragazze, scatta oggi per gli azzurri la rassegna iridata. Un’assenza (Lavia) tosta e un gruppo pronto a tutto. Il ct racconta la vigilia
De Giorgi esclusivo: "Italia, sei speciale! Non cambiare"© GALBIATI
Pasquale Di Santillo
1 min

È sempre il solito Fefè. Incline al cabaret, per quanto profondi siano i suoi pensieri e delicato il momento. C’è un Mondiale che comincia per l’Italia oggi a Quezon City, la più grande città dell’area metropolitana di Manila, un conglomerato di quasi 30 milioni di abitanti, somma complessiva di tante città messe insieme nella regione Capitale n

