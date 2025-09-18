Mondiali Maschili: l'Italia batte l'Ucraina e conquista gli ottavi

De Giorgi ha scelto la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo al centro con Balaso libero.

Lozano ha schierato Synytsia palleggiatore, Tupchii opposto, Drodz e Semeniuk centrali, Yanchuk e Kovalov schiacciatori, Boiko libero.

Nel primo set dopo una fase di sostanziale equilibrio dovuto all’alternarsi delle due squadre al comando (14-14), l’Italia ha preso progressivamente in mano la situazione (16-14, 21-17) fino al 25-21 che ha chiuso un primo parziale nel quale Russo ha fatto bene in attacco (75%) ben servito da Giannelli che ha assecondato la sua mano calda. Bene anche gli attaccanti Romanò e Bottolo autori, rispettivamente, di 5 e 4 punti.

Secondo set nuovamente con le due squadre a contatto per lunghi tratti e fino alle fasi finali (23-22 Italia), quando però, prima un attacco e poi un muro di Michieletto hanno regalato alla formazione tricolore il 25—22 che è valso il 2-0. Nel complesso gli azzurri, pur concedendo qualcosa agli avversari, sono apparsi molto ben concentrati nei momenti clou del parziale, bravi a incidere quando davvero contava. Nel complesso bravi Giannelli e compagni a muro (3 nel parziale) e in attacco con il 58% di squadra in attacco con Michieletto e Romanò sugli scudi autori di 5 punti a testa.

Nel terzo set azzurri subito avanti e in controllo per l’intera durata del parziale fino al 25-18 che ha decretato la fine del match.

I protagonisti-

Ferdinando De Giorgi ( Allenatore Italia)- « Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo, noi ci siamo arrivati con una gara di anticipo rispetto alle altre squadre, ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti perché si è trattato di un test importante anche dal punto di vista mentale; siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi. L’inizio è stato un po’ nervoso, ma poi con il passare dei minuti le cose sono migliorate. Noi abbiamo tenuto nei momenti di difficoltà e poi grazie alla fase break abbiamo ottenuto ciò che volevamo; i ragazzi poi sono stati in campo con attenzione e questo gli ha permesso di fare loro i momenti decisivi del match. E’ un mondiale con grande equilibrio, nel quale si è alzato il livello medio; non bisogna guardare il nome dell’avversario perché davvero qui tutto possono dire la loro ».

Roberto Russo (Italia)- « Ci voleva una bella prestazione e noi l’abbiamo fatta, siamo contenti della pallavolo che abbiamo espresso; ora siamo proiettati sul turno successivo dove affronteremo l’Argentina che oggi ha disputato una grandissima gara contro la Francia. Noi lo sappiamo che questo è un mondiale di altissimo livello nel quale nessuno ti regala nulla, ora non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. Il livello della pallavolo mondiale, internazionale ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro e le gare disputate fino a ora lo testimoniano. Arrivati a questo punto sono già state eliminate delle squadre che erano tra le favorite della vigilia, noi però come sempre pensiamo a noi, a giocare la nostra pallavolo e alla fine vedremo cosa succederà».

Simone Giannelli (Italia) «Dovevamo vincere per passare il turno, siamo felici per come lo abbiamo fatto perché credo che abbiamo giocato una buona pallavolo, quindi sono molto contento sia del risultato sia di come è maturato; sapevamo che il nostro mondiale a eliminazione diretta è cominciato con un turno d’anticipo visto che se avessimo perso saremmo stati eliminati però ora ci sentiamo caldi e pronti. Abbiamo visto ciò che è accaduto all’Argentina, quindi sappiamo che incontreremo una squadra molto forte, ma noi siamo qui per questo quindi abbiamo vogliamo di giocarcela fino in fondo in una bella partita. Come sempre accade in tutte le manifestazioni alcune squadre sono state eliminate, ma è normale. Lo sapevamo anche quando siamo stati noi a perdere contro il Belgio, niente è scontato. Spesso si guarda ai demeriti di chi perde, ma secondo me sarebbe più giusto guardare ai meriti dei vincitori, noi sappiamo che dall’altra parte della rete c’è gente che gioca bene quindi è necessario dare sempre il meglio per ambire ai risultati che contano ».

Il tabellino-

ITALIA-UCRAINA: 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)

ITALIA: Giannelli 4, Romanò 11, Michieletto 13, Bottolo, Gargiulo 6, Russo 6, Balaso (L). Ne: Rychlicki, Sbertoli, Sani, Porro, Galassi, Anzani, Pace (L). All. De Giorgi

UCRAINA: Drozd 3, Tupchii 9, Yanchuk 7, Semeniuk 13, Synytsia 2, Kovalov 13, Boiko (L). Poluian 2, Pampushko (L), Shchytkov, Uryvkin. Ne: Kisiliuk, Todua, Koval. All. Lozano

Arbitri: Simonovic (SUI), Ramirez Ortiz (DOM)

Durata set: 25’, 26’, 25’ Tot: 76'

Italia: a 4 bs 7mv 6 et 12

Ucraina: a 3 bs 11 mv 3 et 22