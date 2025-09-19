La vittoria mondiale della nazionale femminile ha unito l’Italia  

ROMA- Oltre 6 italiani su 10 hanno seguito la finale. La vittoria della Nazionale italiana di volley femminile ai Mondiali ha saputo unire l’Italia come pochi altri eventi recenti. Secondo un sondaggio realizzato il 9 e 10 settembre 2025, più di 6 italiani su 10 hanno seguito la finale.

Il dato più sorprendente è che l’interesse non si è limitato agli appassionati di pallavolo: la partita ha coinvolto un pubblico trasversale per età, genere e area geografica. Un risultato raro, perché solo di rado uno sport diverso dal calcio riesce a catalizzare l’attenzione nazionale con questa forza e capillarità.

Ma l’impatto va ben oltre la curiosità per un evento di massa: il 71% degli italiani riconosce che il trionfo mondiale ha rafforzato il proprio senso di orgoglio nazionale. Un sentimento diffuso e condiviso, che restituisce allo sport il suo valore più profondo: quello di collante sociale, capace di trasmettere identità, fiducia e senso di appartenenza.

E gli effetti si proiettano già sul futuro. Per il 78% degli intervistati, il successo delle Azzurre spingerà molte più ragazze a iscriversi alle squadre di volley. In altre parole, l’impresa non si esaurisce nella medaglia d’oro: diventa motore di crescita per tutto il movimento sportivo.