Mondiali Maschili: nei quarti sarà ancora Italia-Belgio

MANILA (FILIPPINE)- Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti di finale in programma a Manila il 24 settembre. Gli uomini di Zanini hanno avuto la meglio sulla Finlandia con un netto 3-0 (25-21, 25-17, 25-21). Nella seconda gara da dentro o fuori, dunque, per gli azzurri si ripeterà la sfida già avuta nel girone.
Ottavi di finale 20-23 settembre SM Mall of Asia Arena
20 settembre
Match #54 Turchia (G1) vs Olanda (B2) 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)
Match #53 Polonia (B1) vs Canada (G2) 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14).
21 settembre
Match #55 Argentina (C1) vs Italia (F2) 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
Match #56 Belgio (F1) vs Finlandia (C2) 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)
22 settembre
Match #52 Bulgaria (E1) vs Portogallo (D2) ore 9.30
Match #51 Stati Uniti (D1) vs Slovenia (E2) ore 14
23 settembre
Match #49 Tunisia (A1) vs Repubblica Ceca (H2) ore 9.30
Match #50 Serbia (H1) vs Iran (A2) ore 14
Quarti di finale 24-25 settembre SM Mall of Asia Arena*
24 settembre
Polonia – Turchia
Italia – Belgio
25 settembre
Vincente A1 vs H2 (Match #49) - Vincente H1 vs A2 (Match #50)
Vincente D1 vs E2 (Match #51) - Vincente E1 vs D2 (Match #5
*orari di gioco non ancora disponibili