Mondiali Maschili: nei quarti sarà ancora Italia-Belgio

MANILA (FILIPPINE)- Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti di finale in programma a Manila il 24 settembre. Gli uomini di Zanini hanno avuto la meglio sulla Finlandia con un netto 3-0 (25-21, 25-17, 25-21). Nella seconda gara da dentro o fuori, dunque, per gli azzurri si ripeterà la sfida già avuta nel girone.