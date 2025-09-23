Il presidente Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico con Julio Velasco

L' itinerario ha toccato le scuole dell’Istituto Penale per i minorenni di Nisida, dell’Ospedale Pediatrico Santobono – Pausilipon e l’Istituto professionale G. Rossini. Alla giornata ha partecipato anche il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile