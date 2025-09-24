Mondiali Maschili: la semifinale sarà ancora Italia-Polonia

MANILA (FILIPPINE)-Sarà la Polonia la formazione che contenderà agli azzurri l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo. Gli uomini di Grbic nella seconda gara di giornata hanno liquidato con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) la Turchia.
Si rinnova quindi la più classica delle sfide tra le due squadre del Vecchio Continente che nell’ultimo triennio si sono già affrontate in numerose e affascinanti sfide tra le quali: Finale 3-4 posto VNL 2022, Finale Campionati del Mondo 2022, Finale Eurovolley 2023 e Finale VNL 2025.
Ottavi di finale 20-23 settembre SM Mall of Asia Arena
20 settembre
Match #54 Turchia (G1) vs Olanda (B2) 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)
Match #53 Polonia (B1) vs Canada (G2) 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14).
21 settembre
Match #55 Argentina (C1) vs Italia (F2) 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
Match #56 Belgio (F1) vs Finlandia (C2) 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)
22 settembre
Match #52 Bulgaria (E1) vs Portogallo (D2) 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)
Match #51 Stati Uniti (D1) vs Slovenia (E2) 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20)
23 settembre
Match #49 Tunisia (A1) vs Repubblica Ceca (H2) 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)
Match #50 Serbia (H1) vs Iran (A2) 2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 9-15)
Quarti di finale 24-25 settembre SM Mall of Asia Arena
24 settembre
QF3 Match #60 Italia – Belgio 3-0
QF2 Match #59 Polonia – Turchia 3-0
25 settembre
QF1 Match #57 Repubblica Ceca- Iran ore 9.30
QF4 Match #58 Stati Uniti - Bulgaria ore 14
Semifinali 27 settembre SM Mall of Asia Arena*
Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4
Semifinale 2: Polonia – Italia
Finali 28 settembre SM Mall of Asia Arena
3-4 posto: perdente semifinale 1 vs perdente semifinale 2
1-2 posto: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2
*Le semifinali si giocheranno alle ore 8.30 e 12.30 italiane