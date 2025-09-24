Mondiali Maschili: la semifinale sarà ancora Italia-Polonia

MANILA (FILIPPINE)-Sarà la Polonia la formazione che contenderà agli azzurri l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo. Gli uomini di Grbic nella seconda gara di giornata hanno liquidato con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) la Turchia.

Si rinnova quindi la più classica delle sfide tra le due squadre del Vecchio Continente che nell’ultimo triennio si sono già affrontate in numerose e affascinanti sfide tra le quali: Finale 3-4 posto VNL 2022, Finale Campionati del Mondo 2022, Finale Eurovolley 2023 e Finale VNL 2025.