Simone Giannelli in visita al murale celebrativo dei Mondiali

MANILA (FILIPPINE) - Nell’ambito della promozione dei campionati del mondo, la FIVB e la Volleyball Foundation hanno dato vita al Volleyball Legacy Art Project. Attraverso questa iniziativa, un campo all’aperto è stato trasformato in un murale celebrativo dei Campionati del Mondo . Tra i protagonisti del murale, anche Simone Giannelli, che questa mattina, approfittando di qualche ora libera concessa dallo staff azzurro, ha fatto visita all’opera realizzata dallo street artist filippino Maya Carandang.

Oltre al capitano azzurro nel murale sono raffigurati, il capitano della nazionale di casa Bryan Bagunas, il polacco Tomasz Fornal, il brasiliano Ricardo Lucarelli, il francese Jean Patry, il giapponese Yuki Ishikawa e lo statunitense Eric Shoji. Le parole di Simone Giannelli: "E’ incredibile, mai avrei pensato che sarei stato rappresentato su un campo a Manila, dall’altra parte del mondo. Quando l’ho saputo mi sono venuti i brividi, far parte di questo progetto è qualcosa di bellissimo, sapere che rimarrà per sempre qui mi gratifica molto, è un qualcosa di bello, che ha un senso sociale e che cerca di aiutare tramite lo sport; questo mi gratifica ancora di più".