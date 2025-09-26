Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
In USA e Canada i Mondiali Femminili del 2027, in Qatar quelli Maschili del 2029

Le decisioni sono state prese dal Consiglio di Amministrazione della FIVB, riunitosi durante la riunione a margine del Campionato Mondiale Maschile 2025 nelle Filippine
In USA e Canada i Mondiali Femminili del 2027, in Qatar quelli Maschili del 2029
2 min
ROMA-La FIVB e Volleyball World hanno ufficializzato le sedi dei prossimi Campionati Mondiali di Pallavolo: l’edizione femminile del 2027 sarà organizzata congiuntamente da USA e Canada, mentre il Qatar si è aggiudicato i diritti per ospitare la competizione maschile del 2029.
Le decisioni sono state prese dal Consiglio di Amministrazione della FIVB, riunitosi durante la riunione a margine del Campionato Mondiale Maschile 2025 nelle Filippine.
Con la Polonia già confermata come sede del Mondiale maschile 2027, i due Paesi nordamericani completano il quadro delle sedi per le prossime edizioni iridate.
Si tratta della prima volta nella storia che un Campionato Mondiale si svolgerà in Nord America, un anno prima del grande appuntamento 2028: i Giochi Olimpici di Los Angeles.
Le fasi finali del Mondiale femminile 2027 si disputeranno alla Honda Center e alla OCVIBE di Anaheim, in California. Quattro ulteriori città tra USA e Canada, sedi della fase a gironi e ottavi di finale, saranno invece annunciate prossimamente.
Nel 2029 il Mondiale maschile scriverà un'altra pagina storica, approdando per la prima volta in Medio Oriente: il paese ospitante sarà il Qatar. Rinomato per l’organizzazione di eventi sportivi internazionali di alto livello, le partite della rassegna iridata si disputeranno nella capitale Doha.

