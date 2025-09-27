Italia in finale, siamo diventati un popolo di pallavolisti

Siamo diventati un popolo di pallavolisti: le fantastiche ragazze tutte d'oro di Velasco e i tostissimi ragazzi di Fefé, di nuovo in finale al Mondiale. È l'evoluzione della specie italica. In effetti è curioso il fatto che non sia rispettata la nostra natura di ostinati individualisti. La pallavolo è uno degli sport dove c’è più interazione. È un gioco di intuizione, immaginazione, improvvisazione – ma soprattutto di reciprocità e lavoro di squadra. Non c’è modo di essere individualisti nella pallavolo. Parola di Marv Dunphy.