Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia in finale, siamo diventati un popolo di pallavolisti

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Italia in finale, siamo diventati un popolo di pallavolisti© EPA
Ivan Zazzaroni
1 min

Siamo diventati un popolo di pallavolisti: le fantastiche ragazze tutte d'oro di Velasco e i tostissimi ragazzi di Fefé, di nuovo in finale al Mondiale. È l'evoluzione della specie italica. In effetti è curioso il fatto che non sia rispettata la nostra natura di ostinati individualisti. La pallavolo è uno degli sport dove c’è più interazione. È un gioco di intuizione, immaginazione, improvvisazione – ma soprattutto di reciprocità e lavoro di squadra. Non c’è modo di essere individualisti nella pallavolo. Parola di Marv Dunphy.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Mondiali, Italia in finalePolonia, Leon si infuria con i compagni