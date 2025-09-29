Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'Italia impazzisce per il volley, 3.350.000 i telespettatori per la finale con la Bulgaria

25,8% di share per la diretta su Rai2 del match che ha consacrato, per la seconda volta consecutiva, gli azzurri Campioni del Mondo
L'Italia impazzisce per il volley, 3.350.000 i telespettatori per la finale con la Bulgaria
2 min

ROMA-La conquista del quinto titolo iridato, ottenuto ieri dalla nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi, non ha rappresentato un solo trionfo sportivo. La finale dei Campionati Mondiali, svoltasi ieri al SM Mall of Asia Arena di Pasay City (Filippine) e che ha visto Simone Giannelli e compagni sfidare e superare 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini, ha infatti registrato un ricco successo anche in termini di ascolti televisivi.

Sono stati ben 3.350.000 i telespettatori, con il 25,8% di share, che hanno seguito il match in diretta su Rai2 e che hanno spinto da casa gli azzurri verso questo nuovo e storico trionfo. Il picco di ascolti è stato registrato intorno alle ore 13.55 con 4.162.000 appassionati collegati (30% di share). L’interesse per l’Italia Campione del Mondo, non si è fermato al punto finale messo a terra da Simone Anzani; anche il post partita ha registrato numeri straordinari e significativi con 2.546.000 spettatori e il 20,2% di share.

Dopo il trionfo della nazionale femminile ai Mondiali in Thailandia, e dopo quest’ultimo titolo iridato ottenuto dalla nazionale maschile nelle Filippine, la pallavolo ha continuato a unire tutti gli italiani, che con il loro entusiasmo sono stati attori protagonisti, anche se da lontano, di una nuova e indelebile pagina di sport.

