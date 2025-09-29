Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gli azzurri del volley atterrano a Roma e raccolgono gli applausi dei tifosi

La nazionale Campione del Mondo è atterrata alle 20.05 a Fiumicino accolta in maniera trionfale dalla gente. Il gruppo di De Giorgi mercoledì 8 ottobre alle 16.00 saranno ricevuti dal Presidente Sergio Mattarella al Quirinale
Gli azzurri del volley atterrano a Roma e raccolgono gli applausi dei tifosi
1 min

ROMA- L'Italia Campione del Mondo è tornata in Italia per raccogliere il tributo dei tifosi all'aeroporto di Fiumicino di Roma.
I primi a varcare la porta del gate e a mostrare il trofeo conquistato nelle Filippine sono stati il capitano azzurro Simone Giannelli e il CT De Giorgi; dietro di loro tutti gli altri 13 eroi seguiti dall’intero staff azzurro, dal presidente federale Giuseppe Manfredi, dal vicepresidente Massimo Sala e dal segretario generale Stefano Bellotti. 
La Nazionale azzurra, che ha conquistato il quinto titolo iridato maschile, il secondo consecutivo, è stata invitata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia, lo scorso 7 settembre.

