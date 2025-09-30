Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alessandro Michieletto, l'intervista: "È venuto fuori il meglio di noi"

La ciliegina del premio di MVP, migliore giocatore del Mondiale: "Ci sentivamo legati, poco liberi di testa ma ci siamo sempre aiutati: siamo una macchina perfetta"
Alessandro Michieletto, l'intervista: "È venuto fuori il meglio di noi"© EPA
Pasquale Di Santillo
1 min

INVIATO A MANILA - essere i migliori e doverlo dimostrare tutte le volte che scendi in campo. Essere i migliori e sentire dentro questa responsabilità nei confronti di tutti, di sé stessi, dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi quando tutti, ma proprio tutti fanno il possibile e a volte l’impossibile per soffocare quel talento infinito. Gli avversari per definzione e ruolo; gli altri per eccesso di aspettative, alcuni per pressione indebita.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte