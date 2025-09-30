Alessandro Michieletto, l'intervista: "È venuto fuori il meglio di noi"

INVIATO A MANILA - essere i migliori e doverlo dimostrare tutte le volte che scendi in campo. Essere i migliori e sentire dentro questa responsabilità nei confronti di tutti, di sé stessi, dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi quando tutti, ma proprio tutti fanno il possibile e a volte l’impossibile per soffocare quel talento infinito. Gli avversari per definzione e ruolo; gli altri per eccesso di aspettative, alcuni per pressione indebita.