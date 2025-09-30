Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Yuri Romanò, l'intervista: "Vivo e gioco per sfide così"

Premiato come miglior opposto del Mondiale: "Dal punto di vista personale sono felicissimo. Mi gratifica e oggettivamente mi serve un po’ che sia certificato"
Yuri Romanò, l'intervista: "Vivo e gioco per sfide così"© GALBIATI
Pasquale Di Santillo
1 min

INVIATO A MANILA - I sentimenti sono profondi come le emozioni. Fanno parte di quella dotazione dell’anima a cui ognuno di noi attinge nei momenti speciali. E quelli di Yuri Romanò sono un po’ divisi. Entusiasta per il secondo trionfo mondiale di fila, non riesce però a scacciare via completamente quel velo di tristezza che gli si legge negli occhi. Ed è un discorso che viene da lontano e arriva dritto a Yuri premiato sul podi

