Yuri Romanò, l'intervista: "Vivo e gioco per sfide così"

INVIATO A MANILA - I sentimenti sono profondi come le emozioni. Fanno parte di quella dotazione dell’anima a cui ognuno di noi attinge nei momenti speciali. E quelli di Yuri Romanò sono un po’ divisi. Entusiasta per il secondo trionfo mondiale di fila, non riesce però a scacciare via completamente quel velo di tristezza che gli si legge negli occhi. Ed è un discorso che viene da lontano e arriva dritto a Yuri premiato sul podi