Anzani ufficializza l'addio alla Nazionale, in lacrime il meraviglioso discorso ai compagni

Simone Anzani lascia definitivamente la Nazionale italiana di pallavolo. Il 33enne centrale di Modena ha ufficializzato la sua scelta con un discorso alla squadra azzurra dopo il trionfo del Mondiale nelle Filippine di domenica scorsa. "Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra - le parole di Anzani, immortalate da un video pubblicato dalla Federpallavolo - Voglio ringraziare ognuno di voi. Sapete tutti che ho passato due anni difficili , perché non sapevo se avrei potuto essere ancora con voi, se avrei ancora potuto fare ciò che amo: giocare a pallavolo".

Le lacrime di Anzani

Anzani non è riuscito a trattenere le lacrime: "Sapete che il mio obiettivo più grande era quello di partecipare all’Olimpiade e ora, dopo questo Mondiale, è arrivato il momento per me di fermarmi con questa maglia, perché lo devo alla mia famiglia e a tutte le persone che si sono sacrificate per me - le parole del giocatore, che conta 211 presenze con la Nazionale - lo devo alle mie bambine, che tante volte sono state senza il loro papà. Con la Nazionale ho vissuto tante gioie, come oggi, ma anche dolori dopo qualche sconfitta. Voglio ringraziare tutti voi, il coach, tutto lo staff, il presidente e tutta la Federazione, che mi sono sempre stati vicini". Il discorso è stato accolto da calorosi applausi e cori di incitamento da parte dei compagni dell'Italvolley. Nella sua carriera, oltre ai 2 Mondiali, Anzani ha vinto anche 3 scudetti, 3 Coppe Italia, un Europeo, 2 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Challenge Cup.