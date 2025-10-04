Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Europei 2026: l' ltalia di De Giorgi nella Pool A di Modena e Napoli

Il sorteggio dei gironi, svolto stasera a Bari, ha visto finire nel gruppo dell'Itala Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia
Europei 2026: l' ltalia di De Giorgi nella Pool A di Modena e Napoli
1 min
BARI- Il Campionato Europeo 2026 maschile, in programma dal 10 al 26 settembre, sarà co-organizzato da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania.

L’Italia Campione del Mondo, inserita nella pool A, giocherà con la Svezia (formazione scelta dall’Italia e quindi inserita come testa di serie numero 2 del girone), Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia.

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, come noto, avranno l’opportunità di disputare l’intera manifestazione tra le mura amiche dei palazzetti italiani: sarà infatti Piazza del Plebiscito a Napoli a ospitare Giannelli e compagni nella gara d’esordio, con il PalaPanini di Modena che ospiterà l’intera fase a gironi degli azzurri (Pool A), il Palavela di Torino che vedrà disputare ottavi e quarti di finale, e l’Arena Santa Giulia di Milano.

Le pool

Pool A (Napoli-Modena): Italia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia
Pool B (Varna): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele
Pool C (Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca
Pool D (Cluj-Napoca): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

