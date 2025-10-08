Le nazionali azzurre oggi dal Presidente Mattarella

ROMA- Oggi alle 16, le due squadre, insieme agli staff e all'intera delegazione Fipav, guidata dal presidente Giuseppe Manfredi e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, saranno accolte al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro dal forte significato, che conferma la vicinanza e l'apprezzamento del Capo dello Stato verso la pallavolo e lo sport italiano. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai2, a partire dalle ore 16.