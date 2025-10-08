Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Le nazionali azzurre oggi dal Presidente Mattarella

Alle 16, le due squadre Campioni del Mondo, insieme agli staff e all'intera delegazione Fipav, guidata dal presidente Giuseppe Manfredi e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, saranno accolte al Quirinale
Le nazionali azzurre oggi dal Presidente Mattarella
1 min

ROMA- Oggi alle 16, le due squadre, insieme agli staff e all'intera delegazione Fipav, guidata dal presidente Giuseppe Manfredi e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, saranno accolte al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro dal forte significato, che conferma la vicinanza e l'apprezzamento del Capo dello Stato verso la pallavolo e lo sport italiano. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai2, a partire dalle ore 16. 

L'incontro con il presidente Mattarella arriva a conclusione di intense settimane durante le quali le nazionali azzurre, successo dopo successo, hanno emozionato tutta l'Italia, portando ancora una volta la bandiera tricolore in cima al mondo. Le due nazionali si sposteranno poi a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni in programma alle 17.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

