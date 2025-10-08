La festa del volley da Mattarella: i retroscena, i selfie e quelle tre parole...

ROMA - Emozioni grandi oggi al Quirinale per le ragazze e i ragazzi azzurri della pallavolo, ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i recenti trionfi mondiali. Per entrambe le nazionali è stato un ritorno sul Colle: la squadra maschile era stata al Quirinale dopo la vittoria ai Mondiali del 2022 mentre quella femminile aveva fatto visita a Mattarella dopo l'oro olimpico di Parigi 2024. L'incontro odierno nella Sala degli Specchi ha assunto più che mai un forte significato, che conferma ancora una volta la vicinanza e l’apprezzamento del Capo dello Stato verso la pallavolo e più in generale verso tutto il movimento sportivo nazionale. Anche perché l'incontro è finito con un augurio che tutti sperano sia profetico: "Vi aspetto".

Mattarella: "Grazie per le emozioni"

Sincero ed emozionante il discorso di Mattarella, che è apparso molto ben informato sulle imprese del volley azzurro: “Bentornati. Vi ringrazio per i doni che conserverò con grandissima cura. Le medaglie sono vostre, le portate con orgoglio, e deve essere una sensazione straordinariamente coinvolgente. Siete stati formidabili, complimenti e grazie ancora per le emozioni che avete trasmesso. Siete stati seguiti in maniera appassionata da tutti gli italiani, da tutto il Paese. Vorrei estendere il saluto a chi non può esser stato presente oggi qui con noi, al capitano Simone Giannelli, che ringrazio per la lettera inviatami, a Myriam Sylla, Ad Alessia Orro, a Roberto Russo e a Yuri Romanò. Sono molto contento per la presenza di Daniele Lavia, che ha partecipato anche lui al Mondiale con cuore e mente. Il percorso di queste due squadre è stato straordinario e pieno di fascino. Ringrazio tutti gli staff per la grande opera di accompagnamento, così come ringrazio i due commissari tecnici Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, per l’impegno e per quello che hanno messo in campo, fuori dal campo per poter far arrivare gli atleti nel miglior modo possibile, e anche soprattutto per l’estrema lucidità avuta durante i vari time out”. "Ho applaudito Velasco - ha aggiunto Mattarella - quando, alcuni giorni fa, si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale. Tra le vostre ricompense c'è anche aver spinto tanti giovani a fare sport: è un contributo importante al nostro Paese, a aggiunge valore ai vostri successi". Mattarella ha ricevuto in dono da azzurri e azzurre le medaglie mondiali, le maglie, il pallone e una cravatta.

Le parole di Velasco e De Giorgi

Tutt'altro che di circostanza il discorso fatto da Velasco, ct delle donne azzurre: “Per noi è un enorme orgoglio essere qui. Quando il Presidente della Repubblica ci riceve vuol dire che tutta l’Italia ci riceve. Per noi si tratta di un’importante giornata, soprattutto in un momento storico dove le divisioni, purtroppo la fanno da padrona. Credo che però lo sport possa difendere una cultura democratica e convivere con la diversità. La squadra femminile credo sia un modello da seguire e ammirare”. Più informali le parole di De Giorgi, ct degli uomini: "Devo dirle in piena sincerità che lei, caro Presidente è diventato il nostro motivatore. Prima di partire per le Filippine – all’interno del nostro percorso formativo di squadra - abbiamo visto il video con il discorso fatto dal nostro capitano Giannelli nell’occasione del mondiale vinto nel 2022 che finiva con l’auspicio di vederla ancora il prima possibile. Questa è stata la prima nostra spinta motivazionale". E, a tal proposito, ha rivelato le tre parole che gli azzurri dicevano in cerchio prima di semifinale e finali: "Divertitevi, lottate, resistete".

L'appuntamento a Palazzo Chigi

Dopo l’appuntamento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le nazionali azzurre Campioni del Mondo si sono recate a Palazzo Chigi per ricevere il saluto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Grazie mille per le straordinarie emozioni che ci avete regalato - le parole del capo del governo - Siete stati ospiti del Capo dello Stato, e per voi questa è sicuramente una giornata importante e da ricordare. Questi doni rappresentano tanto: sono i colori che avete difeso e rappresentato nel migliore dei modi, e che siete riusciti, con orgoglio, a portare in cima al mondo". Presenti all’incontro anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Selfie e regali

Gli Azzurri e le Azzurre, oltre all'immancabile selfie con il presidente, hanno regalato a Mattarella due medaglie, due magliette e un pallone con tutte le firme. Doni che il presidente ha apprezzato tanto, almeno fino alla prossima volta.