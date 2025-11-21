Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Le azzurrine dell'Under 18 in raduno al Centro Pavesi

Le azzurrine dell'Under 18 in raduno al Centro Pavesi

Marco Mencarelli ha selezionato 15 atlete per uno stage che si svolgerà da domenica 30 novembre a mercoledì 3 dicembre
1 min
TagsUnder 18MencarelliCentro Pavesi

MILANO- Da domenica 30 novembre a mercoledì 3 dicembre la nazionale Under 18 femminile, dopo il ritiro svoltosi dal 9 al 11 novembre, si ritroverà per uno stage al Centro Federale Pavesi di Milano. Il DT Marco Mencarelli ha selezionato 15 atlete.

Le 15 atlete convocate

Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Gibelli, Alessia Manda, Guia Moiran (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Bianca Legrenzi, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Giulia Domanda (Valentino Volpianese); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo).

Lo staff

DT Marco Mencarelli, Tecnici Federali Gaetano Gagliardi e Monica Cresta Team Manager Giulia Buonpensiero. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

