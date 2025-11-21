Le azzurrine dell'Under 18 in raduno al Centro Pavesi
MILANO- Da domenica 30 novembre a mercoledì 3 dicembre la nazionale Under 18 femminile, dopo il ritiro svoltosi dal 9 al 11 novembre, si ritroverà per uno stage al Centro Federale Pavesi di Milano. Il DT Marco Mencarelli ha selezionato 15 atlete.
Le 15 atlete convocate
Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Gibelli, Alessia Manda, Guia Moiran (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Bianca Legrenzi, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Giulia Domanda (Valentino Volpianese); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo).
Lo staff
DT Marco Mencarelli, Tecnici Federali Gaetano Gagliardi e Monica Cresta Team Manager Giulia Buonpensiero.