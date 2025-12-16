Corriere dello Sport.it
Mencarelli ha convocato l'Under 18 al Centro Pavesi

Il tecnico federale, in preparazione al torneo Wevza che qualifica agli Europei, terrà due stage nell'impianto federale, il primo da domenica 21a martedì 23 dicembre, il secondo da sabato 27 a martedì 30 dicembre.
MILANO- Su segnalazione del Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli, la nazionale femminile under 18 si ritroverà, per gli ultimi due collegiali del 2025, al Centro Federale Pavesi di Milano. Il primo raduno inizierà domenica 21, per terminare martedì 23 dicembre, mentre il secondo si svolgerà da sabato 27 a martedì 30 dicembre. 

Per queste importanti giornate di lavoro, che precederanno il primo evento ufficiale del 2026, ovvero il Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei, in programma al Palazzetto dello Sport Preziuso di Foggia dal 6 al 10 gennaio, sono state convocate 16 atlete; 14 delle quali saranno impegnate nel torneo pugliese. 

Le atlete convocate

Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Cibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Mariabruna Kimberly Falcone, Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci). 

Lo staff

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager). 

