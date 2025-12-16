Mencarelli ha convocato l'Under 18 al Centro Pavesi
Per queste importanti giornate di lavoro, che precederanno il primo evento ufficiale del 2026, ovvero il Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei, in programma al Palazzetto dello Sport Preziuso di Foggia dal 6 al 10 gennaio, sono state convocate 16 atlete; 14 delle quali saranno impegnate nel torneo pugliese.
Le atlete convocate
Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Cibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Mariabruna Kimberly Falcone, Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).
Lo staff
Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager).