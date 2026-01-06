Torneo Wevza: oggi l'Under 18 sfida il Portogallo

Le azzurrine del DT Marco Mencarelli, dopo l’amichevole vinta contro il Cerignola, l’ultimo allenamento di questa mattina e la partecipazione alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, sono dunque pronte a scendere sul parquet del Pala Preziuso per la prima delle tre partite della pool B.

L’Italia tornerà poi nuovamente in campo mercoledì 7, alle ore 20, contro la Francia e giovedì 8, sempre alle ore 20, per sfidare la Germania.

Come noto, la formazione vincitrice del Torneo WEVZA staccherà il pass per gli Europei che si svolgeranno a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio, mentre le formazioni seconde e terze classificate dovranno affrontare il 2nd round di qualificazione in programma dal 26 al 29 marzo (luogo da definire).

Le parole del primo allenatore Stefano Gregoris

« E’ stato un periodo di avvicinamento al torneo molto positivo, siamo arrivati qua a Foggia con un lavoro ben preciso e stiamo portando avanti le idee che ci eravamo prefissati all’inizio dei collegiali di preparazione. Nel girone mi aspetto una Francia agguerrita, una Germania molto preparata e un Portogallo in continua crescita; sono convinto però che se riusciremo ad esprimere la nostra pallavolo sarà un torneo sicuramente positivo. In questi giorni passati in Puglia stiamo percependo la passione e l’energia del territorio che contiamo di ricevere anche dal pubblico all’interno del palazzetto, facendo sì che questo diventi per noi un grande vantaggio ».

Squadre partecipanti:

Italia, Belgio, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Portogallo

Pool A: Belgio, Spagna, Olanda

Pool B: Italia, Germania, Francia, Portogallo

IL CALENDARIO:

FASE A GIRONI:

06/01:

Ore 15: Belgio-Olanda (Pool A)

Ore 17.30: Germania-Francia (Pool B)

Ore 20: Italia-Portogallo (Pool B)

07/01:

Ore 15: Germania-Portogallo (Pool B)

Ore 17.30: Spagna-Olanda (Pool A)

Ore 20: Italia-Francia (Pool B)

08/01:

Ore 15: Francia-Portogallo (Pool B)

Ore 17.30: Belgio-Spagna (Pool A)

Ore 20: Italia-Germania (Pool B)

FASE FINALE:

09/01:

Ore 15: 3°A-4°B

Ore 17.30: 1°B-2°A

Ore 20: 1°A-2°B

10/01:

Ore 15: 3°A-3°B

Ore 17.30: Finale 3°-4° posto

Ore 20: Finale 1°-2° posto

LE 14 AZZURRINE:

Zoe Airhienbuwa, Ginevra Cibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).

LO STAFF:

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager)