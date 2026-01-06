Wevza: l'Under 18 travolgente con il Portogallo

FOGGIA- Ottimo esordio per la Nazionale under 18 femminile al Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Le ragazze di Stefano Gregoris, infatti, in un Pala Preziuso gremito, hanno agilmente superato in un’ora di gioco il Portogallo per 3-0 (25-9, 25-16, 25-19). Partita, quella di questa sera, molto ben amministrata dalle azzurrine e mai messa in discussione. Top scorer dell’incontro è stata Lisa Monari Gamba con 17 punti a referto.

L’Italia tornerà nuovamente in campo domani, mercoledì 7 gennaio, sempre alle ore 20 per la seconda partita della pool B. Ad attenderla ci sarà la Francia, formazione uscita vincitrice dal match delle ore 17 grazie al 3-1 (27-29, 25-18, 26-24, 25-13) inflitto alla Germania.

Nel primo set l’Italia parte fortissimo (3-1, 5-3) costringendo in seguito il Portogallo a chiamare il primo time-out sul 10-6. Al rientro sul parquet le azzurrine mantengono lo stesso ritmo e, dal 12-8, 4 ace consecutivi di Gordon portano il punteggio sul 16-8. Le lusitane non riescono minimamente a ridurre il gap e si arrendono sul 25-9.

Nella seconda frazione, come nella precedente, le ragazze di Stefano Gregoris mantengono alto il ritmo di gioco sin dall’inizio (5-2, 10-6, 13-7). Le rossoverdi di coach Martins non riescono a reagire permettendo dunque all’Italia di prendere il largo (19-9, 22-11). Sul finale è un attacco di Ginevra Gibelli a chiudere i conti sul punteggio di 25-16.

Il terzo parziale inizia come i precedenti due, con le azzurrine sempre avanti (6-3, 10-7, 14-8). A differenza dei primi due set però, questa volta il Portogallo trova una buona reazione e porta la gara in parità sul 15-15. L’Italia, forte delle sue potenzialità, non si scompone, riordina le idee e ritrova immediatamente il vantaggio (18-15, 20-16). Nel momento decisivo, è un servizio in rete delle rossoverdi a regalare il punto conclusivo del 25-19 alle ragazze di coach Gregoris.

Le parole della capitana Lisa Monari Gamba

« Sono molto contenta di come abbiamo giocato. Domani c’è la Francia che è sicuramente un avversario molto più pericoloso del Portogallo. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare con maggiore continuità ».

Il tabellino-

ITALIA – PORTOGALLO 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

ITALIA: Gordon 9, Gibelli 7, Manda 4, Monari Gamba 17, La Tella 2, Tessariol 7, Grossi (L). Boufandar 1, Stella Chiara, Cantoni 1, Faleschini 2. N.e.: Pettiti, Cervi, Airhienbuwa. All. Gregoris.

PORTOGALLO: Silva 2, Lopes 6, Serrano 3, Mello 4, Goncalves 3, Vaz 3, Afanas (L). Eustaquio, Soares, Cunha, Pereira 2, Miranda. N.e.: Parreira, Santos. All. Martins.

Durata set: 20’, 23’, 25’

Italia: a 12, bs 8, mv 7, et 21

Portogallo: a 3, bs 14, mv 3, et 25

I RISULTATI DI GIORNATA-06/01

Ore 15: Belgio-Olanda (Pool A): 3-0 (25-17, 25-14, 36-34)

Ore 17.30: Germania-Francia (Pool B): 1-3 (29-27, 18-25, 24-26, 13-25)

Ore 20: Italia-Portogallo (Pool B): 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

IL CALENDARIO DELLE AZZURRINE:

Italia-Portogallo: 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

07/01, ore 20: Italia-Francia

08/01, ore 20: Italia-Germania

LE CLASSIFICHE-

POOL A

Belgio 1V 0S (3pt), Spagna 0V 0S (0pt), Olanda 0V 1S (0pt)

POOL B

Italia 1V 0S (3pt), Francia 1V 0S (3pt), Germania 0V 1S (0pt), Portogallo 0V 1S (0pt)