Wevza: l'Italia è in finale, superata l'Olanda in quattro set

FOGGIA -Missione compiuta per le azzurrine di Gregoris che nella semifinale del torneo Wevza hanno superato l'Olanda per 3-1 (22-25, 25-22, 25-10, 25-15) conquistando la finale contro il Belgio, che stasera ha battuto al tie-break 3-2 (25-19, 20-25, 25-15, 22-25, 15-9). la Francia dopo dura lotta. La sfida di domani (ore 20.00) vale il pass per gli europei Under 18 femminili di Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania).

Top scorer dell’incontro dell'Italia, come nella serata di ieri, è stata Lisa Monari con 23 punti messi a segno. Il capitano azzurro è seguito, sempre in doppia cifra, dalla compagna Giulia Faleschini (12) e dalle olandesi Van Der Goot (15) e Albertoe (10).

Nel primo match di giornata è stata invece la Spagna ad avere la meglio sul Portogallo per 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 32-30). Le giallorosse andranno ora a giocarsi la finale per il piazzamento 5°-6° posto, domani alle ore 15, contro la Germania. Le teutoniche quest’oggi non sono scese in campo, avendo già centrato di diritto l’accesso alla finale per il piazzamento, forti del terzo posto conquistato nella pool B.

Nel primo set le orange partono fortissimo e coach Gregoris è costretto a spendere entrambi i time-out, sul 7-12 e sul 12-17. L’Olanda si porta poi a +8 sul 12-20, ma le azzurrine non mollano e riducono il gap fino al -2 sul 21-23. Nel finale però l’Italia non trova lo scatto decisivo e un attacco di Raatjes chiude con il punteggio di 22-25.

Nella prima metà del secondo parziale l’Olanda preme subito sull’acceleratore e guadagna un considerevole vantaggio (0-5, 7-11, 13-17). Le azzurrine però non si scompongono e con un ottimo turno al servizio di Tessariol trovano il 17-17. Una pipe e un ace del capitano Lisa Monari segnano poi la svolta del set con il +2 del 20-18. Un servizio out di Albertoe regala, infine, il 25-22 all’Italia e la conseguente parità di set.

Nella terza frazione le ragazze di Stefano Gregoris si ritrovano completamente e dominano dall’inizio alla fine. Le orange sono costantemente sotto pressione e l’Italia trova il +10 sul 16-6 e sul 19-9. La chiusura di parziale arriva sul 25-10. Italia-Olanda 2-1.

Il quarto set segue le orme del precedente con le azzurrine che non abbassano il ritmo di gioco e fanno terribilmente soffrire le avversarie. Coach Munter spende entrambi i time-out, sul 10-5 prima e sul 15-8 dopo, ma la reazione delle sue non arriva e l’Italia chiude i conti sul 25-15 grazie ad un muro di Lisa Monari.

Il tabellino-

ITALIA – OLANDA 3-1 (22-25, 25-22, 25-10, 25-15)

ITALIA: Gordon 5, Gibelli 8, Manda 5, Monari Gamba 23, Airhienbuwa 7, Tessariol 9, Grossi (L). Boufandar 2, Cantoni, Faleschini 12 N.e.: La Tella, Chiara, Pettiti, Cervi. All. Gregoris.

OLANDA: Albertoe 10, Duinkerken 4, Van Der Goot V. 15, Raatjes 6, Van Leeuwen 7, Van Heumen 3, Zijlstra (L). Rajmann 2, Korbijn, Gudden, Van Der Goot L., Wijbrands. N.e.: Bloom, Van Beesten. All. Munter.

Durata set: 26’, 26’, 19’, 25’ Tot: 96’

Spettatori: 800

Italia: a 14, bs 9, mv 11, et 25

Olanda: a 9, bs 10, mv 9, et 26