Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Wevza: l'Italia è in finale, superata l'Olanda in quattro set

Wevza: l'Italia è in finale, superata l'Olanda in quattro set

L'Under 18 domani giocherà contro il Belgio per un posto ai prossimi Europei. Stasera  Monari e compagne hanno superato le 'orange' per 3-1 (22-25, 25-22, 25-10, 25-15) in rimonta dopo aver perso il primo parziale
4 min
TagsWevzaItaliaOlanda

FOGGIA-Missione compiuta per le azzurrine di Gregoris che nella semifinale del torneo Wevza hanno superato l'Olanda per 3-1 (22-25, 25-22, 25-10, 25-15) conquistando la finale contro il Belgio, che stasera ha battuto al tie-break 3-2 (25-19, 20-25, 25-15, 22-25, 15-9). la Francia dopo dura lotta.  La sfida di domani (ore 20.00) vale il pass per gli europei Under 18 femminili di Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania).

Top scorer dell’incontro dell'Italia, come nella serata di ieri, è stata Lisa Monari con 23 punti messi a segno. Il capitano azzurro è seguito, sempre in doppia cifra, dalla compagna Giulia Faleschini (12) e dalle olandesi Van Der Goot (15) e Albertoe (10). 

Nel primo match di giornata è stata invece la Spagna ad avere la meglio sul Portogallo per 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 32-30). Le giallorosse andranno ora a giocarsi la finale per il piazzamento 5°-6° posto, domani alle ore 15, contro la Germania. Le teutoniche quest’oggi non sono scese in campo, avendo già centrato di diritto l’accesso alla finale per il piazzamento, forti del terzo posto conquistato nella pool B. 
Nel primo set le orange partono fortissimo e coach Gregoris è costretto a spendere entrambi i time-out, sul 7-12 e sul 12-17. L’Olanda si porta poi a +8 sul 12-20, ma le azzurrine non mollano e riducono il gap fino al -2 sul 21-23. Nel finale però l’Italia non trova lo scatto decisivo e un attacco di Raatjes chiude con il punteggio di 22-25.  

Nella prima metà del secondo parziale l’Olanda preme subito sull’acceleratore e guadagna un considerevole vantaggio (0-5, 7-11, 13-17). Le azzurrine però non si scompongono e con un ottimo turno al servizio di Tessariol trovano il 17-17. Una pipe e un ace del capitano Lisa Monari segnano poi la svolta del set con il +2 del 20-18. Un servizio out di Albertoe regala, infine, il 25-22 all’Italia e la conseguente parità di set. 

Nella terza frazione le ragazze di Stefano Gregoris si ritrovano completamente e dominano dall’inizio alla fine. Le orange sono costantemente sotto pressione e l’Italia trova il +10 sul 16-6 e sul 19-9. La chiusura di parziale arriva sul 25-10. Italia-Olanda 2-1. 

Il quarto set segue le orme del precedente con le azzurrine che non abbassano il ritmo di gioco e fanno terribilmente soffrire le avversarie. Coach Munter spende entrambi i time-out, sul 10-5 prima e sul 15-8 dopo, ma la reazione delle sue non arriva e l’Italia chiude i conti sul 25-15 grazie ad un muro di Lisa Monari. 

Il tabellino-

ITALIA – OLANDA 3-1 (22-25, 25-22, 25-10, 25-15)

ITALIA: Gordon 5, Gibelli 8, Manda 5, Monari Gamba 23, Airhienbuwa 7, Tessariol 9, Grossi (L). Boufandar 2, Cantoni, Faleschini 12 N.e.: La Tella, Chiara, Pettiti, Cervi. All. Gregoris. 

OLANDA: Albertoe 10, Duinkerken 4, Van Der Goot V. 15, Raatjes 6, Van Leeuwen 7, Van Heumen 3, Zijlstra (L). Rajmann 2, Korbijn, Gudden, Van Der Goot L., Wijbrands. N.e.: Bloom, Van Beesten. All. Munter. 

Durata set: 26’, 26’, 19’, 25’ Tot: 96’

Spettatori: 800

Italia: a 14, bs 9, mv 11, et 25

Olanda: a 9, bs 10, mv 9, et 26

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Wevza: l'Italia batte la Germania e va in semifinale da primaWevza: Italia a punteggio pieno, battuta la Francia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS