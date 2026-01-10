Wevza: Italia missione compiuta, battuto il Belgio ed Europeo conquistato

FOGGIA- La nazionale Under 18 Femminile a Foggia batte il Belgio nella finale del Torneo Wevza per 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 25-21) in rimonta e conquista la qualificazione per i Campionati Europei di categoria in programma a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio.

Nel primo set un Belgio molto ordinato mette in grande difficoltà l’Italia. Stefano Gregoris è costretto a spendere entrambi i tempi di sospensione, sul 6-10 prima e sul 13-18 dopo, ma al rientro in campo le azzurrine non riescono comunque a trovare la giusta incisività. Il primo set point per le belghe arriva sul 18-24 e viene subito trasformato in 18-25 da un ace di Haeck.

Nella prima metà del secondo parziale le ragazze di coach Vande Velde premono subito sull’acceleratore (3-8, 5-11, 12-16). Per l’Italia arriva poi un ottimo turno al servizio di Giulia Faleschini che porta alla parità sul 16-16. Si prosegue punto a punto fino al 22-22; qui le azzurrine compiono l’allungo decisivo grazie ad un attacco out avversario, a un ace di Monari e al primo tempo finale di Airhienbuwa (25-22).

Le ragazze di coach Gregoris volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la rimonta del set precedente e comandano la terza frazione dall’inizio alla fine (7-3, 11-5 prima e 14-6, 22-14 dopo). Il Belgio non trova soluzioni per arginare l’alto ritmo di gioco delle azzurrine che, al terzo set point utile, grazie ad un servizio out di Van Damme archiviano la pratica sul 25-16.

Nel quarto set Monari e compagne tengono alta la concentrazione e non lasciano scampo al Belgio. Il vantaggio conquistato nella prima metà di parziale (7-4, 10-7, 17-13) non viene mai colmato dalle avversarie e un primo tempo di Gibelli chiude i conti sul 25-21.

Il tabellino-

ITALIA – BELGIO 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 25-21)

ITALIA: Tessariol, Gordon 8, Gibelli 6, Manda 2, Monari Gamba 22, Airhienbuwa 7, Grossi (L). Boufandar 13, Chiara, Cantoni, Faleschini 7. N.e.: La Tella, Pettiti, Cervi. All. Gregoris.

BELGIO: Vandeven 10, Van Den Spiegel 9, Haeck 4, Joosen 12, Jarju 9, Hall 12, De Ryck, Schoonis, Van Damme, Lambrechts. N.e.: Vavedin, Maes, Irigaray, Cara. All. Vande Velde.

Durata set: 23’, 29’, 23’, 26’ Tot: 101’

Spettatori: 800

Italia: a 5, bs 11, mv 6, et 26

Belgio: a 5, bs 11, mv 11, et 28

I RISULTATI DI GIORNATA 10/01

Finale 5°-6° posto: Spagna-Germania: 3-0 (25-19, 25-17, 25-14)

Finale 3°-4° posto: Francia-Olanda: 3-2 (23-25, 25-14, 25-12, 21-25, 15-13)

Finale 1°-2° posto: Italia-Belgio: 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 25-21)

I RISULTATI DELLE AZZURRINE NEL TORNEO-

Italia-Portogallo (Pool B): 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

Italia-Francia (Pool B): 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-21)

Italia-Germania (Pool B): 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)

Italia-Olanda Semifinale: 3-1 (22-25, 25-22, 25-10, 25-15)

Italia-Belgio Finale: 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 25-21)

LA CLASSIFICA FINALE

1. Italia

2. Belgio

3. Francia

4. Olanda

5. Spagna

6. Germania

7. Portogallo

I PREMI INDIVIDUALI-

Miglior Palleggiatrice: Alessia Manda (Italia)

Miglior Libero: Sara Grossi (Italia)

Migliori Centrali: Zoe Airhienbuwa (Italia), Harriet Jarju (Belgio)

Miglior Opposto: Ayiana Hall (Belgio)

Migliori Schiacciatrici: Ella Joosen (Belgio), Eva Cohen (Francia)

MVP: Lisa Monari Gamba

LE 14 AZZURRINE-

Zoe Airhienbuwa, Ginevra Gibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).

LO STAFF-

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Pierfrancesco Gennari (Fisioterapista), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager).