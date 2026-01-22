Corriere dello Sport.it
Europei Under 22 maschili: sorteggiati i Gironi

Europei Under 22 maschili: sorteggiati i Gironi

Nella rassegna continentale maschile, torneo in programma dal 29 giugno al 4 luglio ad Albufeira, in Portogallo l'Italia inserita nella Pool II con Francia, Bulgaria e Repubblica Ceca
ROMA-La CEV ha ufficializzato anche le pool della rassegna continentale Under 22 maschile, torneo in programma dal 29 giugno al 4 luglio ad Albufeira, in Portogallo.  

Anche in questo torneo saranno otto le formazioni che parteciperanno alla manifestazione: le squadre sono state divise in due raggruppamenti (Pool I e Pool II). L’Italia è stata inserita nella Pool II insieme a Francia (campionessa in carica), Bulgaria e Repubblica Ceca, mentre nella Pool I si sconteranno invece Portogallo, Polonia, Ucraina e Israele.

L’Italia si presenterà alla rassegna continentale portoghese da vice campionessa in carica grazie alla medaglia d’argento ottenuta a luglio del 2024 ad Apeldoorn (Olanda), dove la formazione allenata dall’attuale Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza si dovette arrendere in finale al tie-break alla compagine transalpina. 

Il gruppo attuale guidato nuovamente dal DT Vincenzo Fanizza si presenterà alla manifestazione grazie al pass ottenuto al Torneo di Qualificazione, quadrangolare andato in scena a luglio scorso a Cisterna di Latina (LT) e che ha visto gli azzurrini affrontare Inghilterra, Ucraina e Danimarca. 

Anche i Campionati Europei Under 22 maschili si giocheranno con la formula del round robin, dove le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali. La manifestazione proseguirà poi con i match validi per l’assegnazione delle medaglie (finale 3/4° posto e finale 1/2° posto).

I GIRONI 

POOL I: Portogallo, Polonia, Ucraina, Israele. 

POOL II: Francia, Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca.

